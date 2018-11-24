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ابنتا خاشقجي تتحدثان عن شخصيته في مقال بـ"واشنطن بوست"

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي مع عائلته
الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي مع عائلته
24/11/2018

وصفت ابنتا الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، والدهما بأنه كان "رجلا محبوبا وذا قلب كبير" وذلك في مقال بصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.

وقالت ابنتا خاشقجي، نهى و رزان، إن والدهما لم يكن معارضا، واختار الكتابة ليعود يوما ما إلى وطن بحال أفضل.

ابنتا خاشقجي قالتا في مقالهما: "إن جمال ورغم شخصيته المعمقة، لكن بالنسبة لنا، بناته، كان ببساطة "أبي" كانت عائلتنا فخورة دائمًا بعمله، وفهمنا المهابة والعظمة التي نظر إليه بها بعض الأشخاص، لكن في حياتنا، كان "بابا" رجلا محبّا ذا قلب كبير، لقد أحببناه عندما كان يأخذنا في نهاية كل أسبوع إلى محل بيع الكتب، أحببنا النظر في جواز سفره، وفك رموز مواقع جديدة من صفحات مغطاة بطوابع الخروج والدخول، وأحببنا مقتنياته من المجلات والكتب التي تتناثر على مكتبه.

ذكريات الوالد الغائب:

 

  • عندما كنا أطفالًا، كنا نعرف أيضًا والدنا كمسافر دائم، يأخذه عمله في كل مكان، لكنه يعود دائما إلينا بالهدايا والقصص الرائعة، ورغم أننا كنا نسهر الليالي بطولها نسأل أين كان وماذا كان يفعل، غير أننا كنا على ثقة بأنه مهما طال غيابه فسنراه مرة أخرى ونحتضنه.
  • كنا نعرف منذ الصغر أن عمل الأب، يتجاوز حدود عائلتنا، وأنه كان رجلًا مهمًا وكان لكلماته تأثير على الأشخاص، وكان من الشائع أن يوقفنا الناس في الشارع لمصافحة أبي، بالنسبة إلى الكثيرين، كان أكثر من مجرد شخصية عامة، فقد لمس حياة الناس بقوة وما زال كذلك.
  • نشأنا مع حب والدينا على حب المعرفة، فقد أخذونا إلى المتاحف والمواقع التاريخية، بينما كان يقود سيارته من جدة إلى المدينة، كان أبي يشير إلى مناطق مختلفة ويخبرنا عن أهميتها التاريخية.
  • أحاط نفسه بالكتب وكان يحلم دائمًا بالحصول على المزيد، وفي كل ما قرأه، لم يميز أبداً، واستوعب بالكامل كل رأي، علّمه حبه للكتب أن يشكل أفكاره الخاصة، علمنا أن نفعل الشيء نفسه.
  • كانت حياته سلسلة من التحولات والانعطافات غير المتوقعة، وكنا جميعًا في نفس المركب، لا يستطيع الكثير من الناس القول بأنهم قد طردوا من الوظيفة نفسها مرتين، وكان أبي رئيس تحرير صحيفة الوطن، ومع ذلك عندما حدث له الأمر كان متفائلاً، ورأى في التحدي فرصة جديدة.
الوداع الحزين:
في سردهما للحظات الحضور والغياب في حياة والدهما الراحل قالت ابنتا جمال خاشقجي: 
  • لا ننسى عندما أخبرنا والدنا عن اليوم الذي غادر فيه السعودية وهو واقف على عتبة باب البيت، متسائلا عما إن كان مقدرا له أن يعود إليه أبدا، ورغم أن والدنا، بنى حياة جديدة لنفسه في الولايات المتحدة فقد حزن على المنزل الذي غادره.
  • في محنه وأسفاره، لم يقطع الأمل أبدا في بلده لأنه لم يكن معارضا، بل كان كاتبا متأصلا في هويته.
  • بعد أحداث الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، زارت أسرتنا منزل الوالد في فرجينيا، وكان أصعب جزء علينا هو رؤية كرسيه فارغا، فقد كان غيابه يصم الآذان وبإمكاننا رؤيته وهو جالس هناك ونظارته على جبهته يقرأ أو يكتب.
  • عندما نظرنا إلى متعلقاته عرفنا أنه اختار الكتابة بلا كلل على أمل أنه عندما يعود إلى المملكة ربما تكون قد تغيرت إلى مكان أفضل له ولكل السعوديين.
  • نهى ورزان ختمتا مقالهما وقالتا بأنه ليس تأبينا، بل هو "وعد بأن إشعاعه لن يخبو أبدا، وأن إرثه سيكون محفوظا داخلنا، وقد قالها بابا بشكل أفضل (البعض يرحل ليبقى) وقد ثبتت صحة مقولته اليوم.
  • نحن نشعر بنعمة الله علينا أننا تربينا على بوصلته الأخلاقية واحترامه للمعرفة والحقيقة ومحبته، حتى نلتقي مرة أخرى في الحياة الأخرى.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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