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فنلندا توقف تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا
رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا
23/11/2018

أعلنت فنلندا أمس الخميس، إيقاف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات لدورهما في الأزمة الإنسانية باليمن.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان للخارجية إن الحكومة لن تمنح تراخيص جديدة لتصدير السلاح والذخائر إلى البلدين.

فنلندا تنضم لدول سابقة:
  •  فنلندا قررت وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكنها لم توقف الشحنات التي تتم بناء على التراخيص السابقة.
  • القرار  يرتبط بدور السعودية في حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا قال لهيئة الإذاعة العامة (ييل) إن الوضع في اليمن كان العامل الأساسي، لكن وفاة خاشقجي أثرت كذلك.
  • المعارضة طالبت في البرلمان بوقف عمليات التسليم الحالية كذلك، في حين قال وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم الحالية والحكومة تواصل مراقبة الوضع.
  • في وقت سابق أمس الخميس، أعلنت الخارجية الدنماركية وقف صادرات البلاد من الأسلحة إلى السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والوضع المقلق في اليمن ووشمل القرار الدنماركي المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
  • في أكتوبر/تشرين أول المنصرم، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بلادها لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي.
أزمة الرياض بعد قتل خاشقجي:
  • الرياض تواجه أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل جمال خاشقجي، إذ أقرت في 20 أكتوبر الماضي بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار، مع استمرار رفضها الكشف عن مصير الجثة أو هوية المتورطين الرئيسيين في إصدار الأوامر بتنفيذ الجريمة.
  • انعكست تلك القضية على الملف اليمني، إذ تتصاعد الضغوط الدولية على الرياض لوقف الحرب التي تخوضها ضد جماعة الحوثي منذ نحو 4 سنوات.
  • تقود المملكة تحالفًا عربيًا، تعد الإمارات شريكها الرئيسي فيه، تقول إنها تسعى من خلاله إلى دعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على عموم البلاد.
  • تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن والعمليات العسكرية التي يقوم بها، أدت لمقتل الآلاف من المدنيين بينهم أطفال، كما أدت لإصابة مئات آخرين وفاقمت الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى وضع كارثي بحسب منظمات أممية ودولية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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