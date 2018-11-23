فنلندا توقف تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات

أعلنت فنلندا أمس الخميس، إيقاف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات لدورهما في الأزمة الإنسانية باليمن.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان للخارجية إن الحكومة لن تمنح تراخيص جديدة لتصدير السلاح والذخائر إلى البلدين.

فنلندا تنضم لدول سابقة:

فنلندا قررت وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكنها لم توقف الشحنات التي تتم بناء على التراخيص السابقة.

القرار يرتبط بدور السعودية في حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا قال لهيئة الإذاعة العامة (ييل) إن الوضع في اليمن كان العامل الأساسي، لكن وفاة خاشقجي أثرت كذلك.

المعارضة طالبت في البرلمان بوقف عمليات التسليم الحالية كذلك، في حين قال وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم الحالية والحكومة تواصل مراقبة الوضع.

في وقت سابق أمس الخميس، أعلنت الخارجية الدنماركية وقف صادرات البلاد من الأسلحة إلى السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والوضع المقلق في اليمن ووشمل القرار الدنماركي المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

في أكتوبر/تشرين أول المنصرم، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بلادها لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي.

أزمة الرياض بعد قتل خاشقجي: