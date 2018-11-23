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صحيفة: أمريكا تطلب من حلفائها تجنب أجهزة هواوي

أمريكا تطلب من حلفائها تجنب أجهزة هواوي
أمريكا تطلب من حلفائها تجنب أجهزة هواوي
23/11/2018

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الأمريكية تحاول إقناع مقدمي الخدمات اللاسلكية والإنترنت في الدول الحليفة لها بتجنب أجهزة الاتصال التي تنتجها شركة (هواوي تكنولوجيز) الصينية.

ونقل تقرير الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن أسمائهم أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم في الحكومات ومع مديرين تنفيذيين في مجال الاتصالات بدول صديقة يشيع بالفعل استخدام أجهزة هواوي بها حول ما يرونه مخاطر على الأمن الإلكتروني.

الخوف من هواوي:
  • وول ستريت جورنال ذكرت في تقريرها أمس أن واشنطن تدرس زيادة المساعدات المالية لتطوير قطاع الاتصالات في الدول التي تتجنب الأجهزة الصينية الصنع.
  • بحسب تقرير الصحيفة، فإن من بين ما يقلق الحكومة استخدام أجهزة اتصال صينية في دول تستضيف قواعد عسكرية أمريكية مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان.
  • هواوي باتت محل تدقيق في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
  • متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية قال في بيان إن الوزارة ستظل حذرة حيال أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.
  • قيادات بوكالات المخابرات وغيرها تبدي قلقها من أن تكون هواوي وشركات صينية أخرى مدينة بالولاء للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي الحاكم، ما يزيد خطر التجسس.
الصين تنصح ترمب باستخدام هواوي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
  • وزارة الخارجية الصينية اقترحت –الشهر الماضي- على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اقتراحين غير مسبوقين، إذا كانت تخشى التنصت الخارجي على هاتف آيفون الخاص به.
  • الاقتراحان هما إما أن يستخدم الرئيس الأمريكي هاتف هواوي الصيني الصنع أو يقطع مختلف أشكال الاتصال الحديث مع العالم الخارجي.
  • جاء ذلك بعد أن قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن تقارير المخابرات الأمريكية تشير إلى أن جواسيس من الصين وروسيا كثيرا ما يتنصتون على الرئيس الأمريكي عندما يستخدم هواتفه المحمولة من صنع شركة أبل في التحدث إلى أصدقائه القدامى.
  • الصحيفة قالت إن ترمب تلقى تحذيرات من مساعديه مرارا من أن مكالماته عبر الهاتف المحمول غير مؤمّنة، لكن ورغم اقتناعه كثيرا جدا بأن يستخدم هاتفه الأرضي المؤمن في البيت الأبيض ما زال يرفض التخلي عن هواتفه المحمولة.
  • ترمب وصف (يوم الخميس 25 أكتوبر) تقرير الصحيفة بأنه غير صحيح مضيفا أن التقرير "طويل وممل" وكتب على تويتر: "أنا استخدم الهواتف الحكومية فقط ولدي هاتف محمول واحد نادرا ما أستخدمه، التقرير بالتالي خطأ ".
  • ترمب كتب على تويتر في وقت لاحق: "نادرا ما أستخدم هاتفا محمولا وعندما استخدمه فهو مصرح به من الحكومة، أحب استخدام هواتف الخطوط الأرضية، إنها (الصحيفة) تنشر فقط أخبارا أخرى زائفة".
الصين تتنصت على ترمب:
  • نقلت نيويورك تايمز قول مسؤولين حاليين وسابقين إن الصين لديها أسلوب متقدم في اعتراض الاتصالات التي يجريها ترمب من هواتفه المحمولة وتسعى من خلالها لمعرفة كيف يفكر ترمب ومن الذين يستشيرهم والطريقة المثلى للتأثير عليه.
  • ذكر المسؤولون أن أجهزة المخابرات الأمريكية علمت من شخصيات في حكومات أجنبية ومن خلال اعتراض اتصالات من مسؤولين أجانب أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات الرئيس.
المصدر : وكالات
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