شاهد: متمردون يقتحمون قنصلية الصين في كراتشي الباكستانية

اقتحم مهاجمون انتحاريون القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية وسط إطلاق نار وانفجار اليوم (الجمعة) لكنهم قتلوا قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى في سيارة ملغومة.

التفاصيل:

قال أمير شيخ، قائد شرطة كراتشي، إن المهاجمين كانوا ثلاثة أشخاص جاءوا في سيارة ملغومة لكنهم فشلوا في دخول المجمع شديد التحصين.

قال شيخ: "حاولوا الدخول لكن الحراس والشرطة قتلوا واحدا من الإرهابيين"، واندلعت معركة بالأسلحة النارية مع المهاجمين الآخرين لكنها قتلا أيضا. ولم يتضح ما إذا كانت السيارة انفجرت أم لا.

أدى الانفجار إلى تدمير ثلاث سيارات على الأقل كانت تقف بالقرب من القنصلية. وحلقت طائرة هليكوبتر لساعات بعد الهجوم.

قالت الشرطة الباكستانية إن اثنان على الأقل من أفراد الشرطة قتلا في الهجوم.

خلال الهجوم ترددت أصوات انفجار وطلقات نارية في وقت مبكر اليوم الجمعة في حي كليفتون الراقي حيث تقع القنصلية وارتفعت سحابة من الدخان فوق المنطقة بعد الانفجار.

الهجوم تبنته جماعة جيش تحرير بلوشستان، وهي جماعة انفصالية متمردة تعارض مشروعات صينية في إقليم بلوشستان الغني بالموارد الطبيعية في جنوب غرب باكستان.

قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي ووزارة الخارجية الصينية إن موظفي القنصلية بخير.

يعد الهجوم أهم عملية تنفذها جماعة جيش تحرير بلوشستان منذ سنوات. وفي الأغلب تنفذ الجماعة عمليات ضئيلة الشأن في الإقليم.

هذا هو أكبر هجوم يقع في باكستان ضد مصالح جارتها وحليفتها الصين التي تضخ مليارات الدولارات في البلاد في إطار مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق.

ردود الأفعال:

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه "صدم" لوقوع الهجوم وحث باكستان على منع أي هجمات مماثلة. وقال المتحدث باسم الوزارة إن بيجين ستواصل العمل مع باكستان في مشروعات التنمية.

أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالتحقيق في الهجوم. ووصف مكتبه الهجوم بأنه "جزء من مؤامرة ضد التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين باكستان والصين".

تمرد:

متحدث باسم جيش تحرير بلوشستان أكد أن ثلاثة انتحاريين شنوا الهجوم. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الجماعة جياند بلوخ قوله في اتصال هاتفي: "اقتحموا القنصلية الصينية في كراتشي. الصين تستغل مواردنا".

يتمركز المتمردون في إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد حيث مولت الصين تطوير ميناء في مدينة جوادار. وتمول الصين أيضا مشروعات أخرى في ممر اقتصادي بين البلدين.

بلوشستان، التي تتاخم أفغانستان وإيران، غنية بالموارد المعدنية واحتياطيات الغاز الطبيعي لكنها لا تزال أفقر أقاليم باكستان.

الانفصاليون يشكون منذ عقود مما يقولون إنه استغلال ظالم من جانب الحكومة في إسلام اباد لموارد الإقليم خاصة الغاز الطبيعي والمعادن.

قالت جماعة جيش تحرير بلوشستان أيضا إن الحكومة تستولي على أراضي السكان الأصليين. وتستهدف الجماعة المشروعات التي تمولها الصين.

عادة ما تتبادل الهند وباكستان الاتهامات عندما تقع أعمال عنف في كل منهما. ولوقت طويل اتهمت باكستان الهند بدعم الانفصاليين في بلوشستان، وهو ما تنفيه نيودلهي.

هجوم انتحاري آخر:

قال مسؤول حكومي باكستاني إن تفجيرا انتحاريا استهدف مهرجانا وسوقا مزدحمة في شمال غرب باكستان اليوم (الجمعة) ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 20 آخرين.

التفجير وقع في منطقة أوراكزاي حيث قاد انتحاري دراجة نارية باتجاه حشد من الناس يشاركون في مهرجان وسوق يجذبان الناس من مختلف الانتماءات الدينية قبل أن يفجر نفسه.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

عباس خان، مساعد مفتش الشرطة بالمنطقة، قال لوكالة لرويترز إن من بين القتلى ثلاثة من أقلية السيخ واثنين من مسؤولي الأمن.