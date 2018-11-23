شاهد: الإمارات تلمح لإمكانية إطلاق سراح بريطاني متهم بالتجسس

أعلن السفير الإماراتي في لندن سليمان المزروعي اليوم أن بلاده "تدرس" طلبا للعفو قدمته عائلة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في أبوظبي بتهمة التجسس.

التفاصيل:

السفير الإماراتي سليمان حامد المزروعي قال في بيان إن "عائلة السيد هيدجز تقدمت بطلب للرأفة به والحكومة تدرس الطلب".

السفير تابع: "نظرا لقوة العلاقات نأمل في التوصل إلى تسوية ودية".

السفير قال أيضا في تصريحات لشبكتي "بي بي سي" و"سكاي نيوز" البريطانيتين إن "عائلة هيدجيز قدمت طلب عفو والحكومة تدرس هذا الطلب" مدافعا أيضا عن النظام القضائي في الإمارات.

السفير أضاف أن "الحكومة لا تملي الأحكام على المحاكم"، ردا على الانتقادات لمسار القضاء في الإمارات من جانب عائلة هيدجيز ومشددا على أن عدة باحثين تمكنوا من زيارة بلاده "بحرية".

السفير تابع: "ماثيو هيدجيز لم يحكم عليه بعد محاكمة استمرت خمس دقائق كما قال البعض. كانت مسألة خطيرة جدا. نحن نعيش في منطقة خطرة والأمن القومي يجب أن يكون في مقدمة أولوياتنا".

التماس بالرأفة

دانييلا تيجادا، زوجة الأكاديمي البريطاني المحبوس، قالت اليوم إنها قدمت التماسا بالرأفة وتنتظر لمعرفة ما سيحدث.

الزوجة قال في تصريحات لرويترز "طلبنا الرأفة وننتظر لنرى ما سيحدث"، مشيرة إلى أن "ماثيو محبوس انفراديا في مكان غير معلوم منذ أكثر من خمسة شهور دون اتهام أو محام وفي ظل تواصل محدود للغاية مع القنصلية".

الزوجة أضافت "لا يمكن المقارنة بين النظام القضائي في الإمارات وبريطانيا. كنت في قاعة المحكمة والجلسة استمرت أقل من خمس دقائق".

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