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سياسة

الكونغرس الأمريكي سيحقق في علاقات ترمب بالسعودية

العضو بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف
العضو بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف
23/11/2018

قال عضو بالكونغرس الأمريكي (الجمعة) إن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب سوف تحقق في علاقات الرئيس دونالد ترمب بالسعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

تصريحات العضو الديمقراطي آدم شيف لصحيفة واشنطن بوست:
  • لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سوف تحقق في تقييم المخابرات الأمريكية لمقتل خاشقجي، وأيضا الحرب في اليمن، واستقرار الأسرة السعودية الحاكمة، وتعامل المملكة مع منتقديها ومع الصحافة، وقضايا أخرى.
  • سنتعمق أكثر في البحث في (قضية) قتل خاشقجي. نرغب بالتأكيد في مراجعة ما تعرفه المخابرات بشأن قتله.
  • اللجنة ستراجع ما خلصت إليه وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" وأيضا ما إذا كانت العلاقات المالية الخاصة لترمب مع السعوديين أثرت في تعامله مع القضية كرئيس.
  • توجد مجموعة من مشكلات تضارب المصالح المالية المحتملة التي سيحتاج الكونجرس لفحصها بدقة.
  • إذا كانت الاستثمارات الخارجية في مشروعات ترمب توجه السياسة الأمريكية بطريقة تعارض مصالح البلاد فإننا بحاجة لمعرفة ذلك.
خلفية:
  • شيف، هو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وهو مرشح لرئاستها في يناير/كانون الثاني عندما يتولى حزبه السيطرة على مجلس النواب بعد مكاسبه في انتخابات الكونغرس التي جرت في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني.
  • يمتلك الرئيس الأمريكي استثمارات خاصة لكنه لا يديرها منذ وصوله للرئاسة.
  • قال ترمب في عام 2015 إنه كسب "مئات الملايين من الدولارات" من مشتريات سعودية.
  • رفض ترامب تقييم "سي آي إيه" بأن اغتيال خاشقجي تم بأوامر مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.
  • كرر ترامب شكوكه بشأن ما توصلت إليه الاستخبارات في تصريحات يوم الخميس، وقال للصحفيين إن (سي.آى.إيه): "لم تتوصل إلى نتيجة. إنهم يشعرون ببعض الأمور" بينما نفى ولي العهد السعودي ذلك "بشكل قاطع".

دافع ترمب كذلك عن موقفه تجاه السعودية الحليف الوثيق لواشنطن في الشرق الأوسط مشيرا إلى صفقات السلاح الأمريكية مع الرياض والاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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