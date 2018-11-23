السعودية: تقارير العفو الدولية ورايتس ووتش عن التعذيب "لا أساس لها"

رفضت السعودية، الجمعة، تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي في سجون المملكة نشرتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووصفتها بأنها لا أساس لها.

واتهمت المنظمتان السعودية (الثلاثاء) الماضي بانتهاك حقوق عدد من النشطاء بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان محتجزات منذ مايو/ أيار الماضي.

الرد السعودي:

وزارة الإعلام السعودية قالت في بيان لها إن حكومة المملكة ترفض جملة وتفصيلا مزاعم المنظمتين.

البيان: المزاعم الغريبة التي وردت و"الاقتباس عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة" هو ببساطة خطأ.

مسؤول سعودي قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المملكة "لا تسمح باستخدام التعذيب ولا تتغاضى عنه".

ما القصة:

منظمة "هيومن رايتس ووتش" نقلت عن مصادر مطلعة أن المحققين السعوديين عذبوا ثلاث ناشطات سعوديات على الأقل، وأوضحت، في موقعها على الإنترنت، أن ذلك تم أثناء احتجازهن منذ بداية مايو/ أيار الماضي.

المنظمة قالت إن معتقلة واحدة على الأقل حاولت الانتحار ثلاث مرات، بسبب تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي.

المنظمة دعت السلطات السعودية إلى تقديم أدلة على سلامة المعتقلات.

الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبة زيادين قالت إن بعض النشطاء المعتقلين في السجون السعودية تعرضوا للتعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء والجلد، فضلاً عن تعرض بعض الناشطات للتحرش الجنسي، بينما باتت أخريات غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل صحيح بعد تعرضهن للصعق بالكهرباء والجلد.

زيادين قالت إن النساء معتقلات منذ فترة طويلة، من دون تهمة أو محاكمة.

منظمة العفو الدولية كانت قد أكدت، في وقت سابق، تعرض ناشطين سعوديين، بينهم نساء، لتحرش جنسي وتعذيب وغيرِه من أشكال إساءة المعاملة، أثناء استجوابهم في سجن "ذهبان"، غربي البلاد.

المنظمات الحقوقية الدولية لم تتوقف عن مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات المملكة للإفراج عن جميع المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

المنظمات تطالب بإجراء تحقيق سريع وفعال في تقارير التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة الممنهجة في سجون السعودية ومراكز احتجازها.

عزيزة اليوسف إحدى الناشطات التي تشير تقارير إلى أنها معتقلة في السجن

غضب حقوقي:

حقوقيون سعوديون قالوا إن أوضاع نزيلات سجن ذهبان بالمملكة، يخالف كل شرائع السماء والأرض، ولا يراعي التزامات المملكة ذات الصلة بموجب القانون الدولي.

حقوقيون سعوديون: ما يحدث لا يتفق وطبيعة مجتمع خليجي قبلي محافظ، تأبى عروبته وأعرافه، أن تمس المرأة بسوء ناهيك عن تعذيبها بتلك الوحشية التي تنقلها كبريات المنظمات الحقوقية الدولية.

حقوقيون سعوديون: هذه معاناة جسدية ونفسية مروعة نحمل السلطات السعودية المسؤولية عنها، بقدر مسؤوليتها المباشرة عن سلامة أولئك المحتجزات.

خلفية: