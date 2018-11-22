محلل إسرائيلي: تصريحات ترمب بشأن خاشقجي تحرج نتنياهو

أكد محلل سياسي إسرائيلي الخميس أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دعم واشنطن للرياض رغم فضيحة مقتل خاشقجي بهدف الحفاظ على مصالح إسرائيل تسببت في إحراج الحكومة الإسرائيلية.

وقال تسفاي برئيل في تحليل نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ذات الميول اليسارية إنه على الرغم من ذلك الإحراج، فإن إسرائيل نفسها استدعت ملاحظات ترمب عندما لم ينكر نتنياهو تشجيعه للإدارة الأمريكية للحفاظ على استقرار المملكة العربية السعودية رغم حادث القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أهم ما ورد في تحليل برئيل في هآرتس:

المساندة المتبادلة بين نتنياهو وترمب لا تحتاج لدليل إثبات، فمواقفهما تكاد تتطابق فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وإيران والمسألة الفلسطينية. وهذان البرجان التوأمان (يقصد نتنياهو وترمب) يصدحان بالغناء من ذات الأسطوانة، وعندما يتعلق الأمر بالمواقف الأخلاقية فإنك بالطبع لن تجد شيئا تتحدث عنه.

يتم قتل صحفيين في العديد من دول العالم التي ترتبط بعلاقات جيدة مع واشنطن بما في ذلك إسرائيل، لكن أحدا لم يصر على قيام واشنطن بإدانة السعودية بشأن الأعداد الكبيرة من حالات الإعدام التي يتم تنفيذها سنويا والتي تتجاوز نظيرتها في إيران المجاورة للسعودية في ذات الإقليم.

لا توجد دولة واحدة حتى في أوربا أعلنت أنها ستقطع علاقاتها مع الرياض أو حتى فرض عقوبات على القتلة الذين شاركوا في مذبحة القنصلية في إسطنبول والتي استهدفت حياة خاشقجي.

العلاقة بين نتنياهو وترمب تشبه العلاقة بين اثنين من لصوص الجياد، أحيانا يستخدم نتنياهو ترمب لتمرير سياساته وفي أحيان أخرى يستخدم ترمب نتنياهو في تبرير مواقفه، وفي الحالة الراهنة هذه الأيام بخصوص فضيحة خاشقجي، جاء الدور على إسرائيل لتقديم ملاذ آمن لواشنطن للخروج من ورطة انخرطت فيها بخصوص الصدام مع السعودية.

التسريب الخاص بأن الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) توصلت إلى أن بن سلمان لم يَعرف فقط بقتل خاشقجي لكنه من أصدر أمر القتل أيضا وقد كان ذلك بمثابة "قنبلة شاملة وضعت علي عتبة بيت ترمب".

قبول النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية سوف يضعف إمكانيات تنفيذ صفقات أسلحة للسعودية تقدر بنحو 110 مليارات دولار وتضر بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

في حال قررت السعودية الإحجام عن سد الفجوة في إنتاج النفط، فمن المرجح أن تشتعل أزمة ارتفاع في أسعار البترول لا يمكن احتواؤها أو السيطرة عليها بسهولة، وهو ما يعتبر من وجهة نظر ترمب ثمنا باهظا للغاية لا يمكن أن يقدمه مقابل مقتل صحفي واحد.

لذلك، استل ترمب سلاحه وقام بفرض عقوبات على 17 سعوديا اختارهم بعناية حيث ضمت القائمة سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، ولكنها لم تضم مثلا أحمد العسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية، رغم أن الاثنين تم عزلهما من وظفتيهما.

تسريبات تركيا تحشر ترمب فى زاوية:

التسريبات التي تقوم بها تركيا تحشر ترمب في الزاوية، لذلك وكعادته دائما، اخترع ترمب روايات متعددة خاصة به. أولا قال إن خلاصات الاستخبارات لم تحمل شيئا محددا يربط بين بن سلمان وعملية القتل، وثانيا إن علاقات أمريكا مع السعودية تتطلب التمييز بين عملية القتل التي قام بها أفراد ربما كان يعلم بمخططهم ولي العهد السعودي من جهة، وبين الدولة السعودية من جهة أخري، وثالثا إن السعودية حليف للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب وضد إيران، ورابعا، إن مصالح إسرائيل وشركاء واشنطن الآخرين بالمنطقة تتطلب الحفاظ على استقرار السعودية.

لا يوجد واحد من تلك الافتراضات الأربعة لديه ساق يمكن الوقوف عليه، أي أنها غير صحيحة.

ترمب فضل أن يلقي بظلال الشك على نتائج استخبارات بلاده (سي آي إيه) لمصلحة أشخاص قاموا بترتيب عملية القتل البشعة للصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولم يأخذ في الاعتبار ما إذا كان من الممكن أن تظهر أدلة جديدة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي أصدر بنفسه أمر القتل لخاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

السعودية ليست حليفا في الحرب على الإرهاب، فهي لم تشارك في الحرب على تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وهي تتعاون مع حركة طالبان في أفغانستان، وهي مسؤولة عن مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في اليمن.

مبدأ المنفعة المتبادلة و"العائلة أولا" يحكم علاقات ترمب ونتنياهو: