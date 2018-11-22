غواتيمالا تحكم على جندي بالسجن 5 آلاف سنة

أصدرت محكمة في غواتيمالا حكما بالسجن 5 آلاف و130 عاما على عسكري سابق متهم بالمشاركة في مجزرة تسببت في مقتل حوالي 200 شخص إبان الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 1982.
وقضت المحكمة بسجن الجندي السابق "سانتوس لوبيز" أكثر من 5 آلاف سنة فيما يتصل بمذبحة قتل فيها أكثر من 171 شخصا وتعتبر واحدة من أسوأ الفظائع التي شهدتها غواتيمالا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 36 عاما.
جريمة ضد الإنسانية:
- اتهمت المحكمة، العسكري السابق سانتوس لوبيز ألونزو، بارتكاب جريمة ضد الإنسانية عبر مشاركته مع عسكريين آخرين في مجزرة بقرية راح ضحيتها أكثر من 171 شخصا في ديسمبر/ كانون الأول 1982.
- اتهم لوبيز بأنه جزء من دورية خاصة أرسلت إلى قرية "دوس إيريس "للبحث عن أفراد من جماعة مسلحة نصبت كمينا لقافلة عسكرية.
- قال مدعون إنه عندما لم تعثر الدورية على أفراد الجماعة أو على أسلحة، اقتاد أفرادها سكان القرية من منازلهم واغتصبوا عددا من الفتيات، وللتستر على جرائم الاغتصاب قتل أفراد الدورية كل سكان القرية تقريبا.
- وقعت المذبحة خلال حكم الدكتاتور العسكري إفرين ريوس مونت " 1960 – 1996″ الذي توفي في أبريل/ نيسان وهو يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية خلال واحد من أدمى الصراعات في حقبة الحرب الباردة .
- اتُهم العسكري بارتكاب مجزرة للجيش المدعوم أمريكيا عام 1982، وجرى اعتقاله مع 3 عسكريين خلال زيارة لهم إلى الولايات المتحدة.
- لا يزال اثنان من العسكريين في السجون الأمريكية، وجرى تسليم ألونزو إلى غواتيمالا في الفترة الأخيرة.
- كان ألونزو البالغ من العمر 66 عاما، قد اختطف طفلا بعمر 5 سنوات ينتمي لإحدى العائلات التي راحت ضحية المجزرة المذكورة وتبناه .