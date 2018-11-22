غواتيمالا تحكم على جندي بالسجن 5 آلاف سنة

أصدرت محكمة في غواتيمالا حكما بالسجن 5 آلاف و130 عاما على عسكري سابق متهم بالمشاركة في مجزرة تسببت في مقتل حوالي 200 شخص إبان الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 1982.

وقضت المحكمة بسجن الجندي السابق "سانتوس لوبيز" أكثر من 5 آلاف سنة فيما يتصل بمذبحة قتل فيها أكثر من 171 شخصا وتعتبر واحدة من أسوأ الفظائع التي شهدتها غواتيمالا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 36 عاما.

جريمة ضد الإنسانية: