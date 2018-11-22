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صحيفة: المخابرات الأمريكية لديها تسجيل لبن سلمان يأمر "بإسكات خاشقجي"

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
22/11/2018

أفاد موقع صحيفة حرييت التركية اليومية على الإنترنت أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" لديها تسجيل لمكالمة هاتفية يأمر فيها ولي العهد السعودي بإسكات جمال خاشقجي.

التفاصيل:
  • قالت صحيفة "حرييت" إن التسجيل الصوتي يتضمن مكالمة هاتفية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر فيها تعليمات "لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".
  • الصحيفة نقلت عن كاتب تركي بارز قوله إن مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل "ألمحت" لوجود هذا التسجيل خلال زيارتها لأنقرة الشهر الماضي.
  • لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول تركي قوله إنه ليست لديه معلومات عن مثل هذا التسجيل.
خلفية:
  • خلال زيارة جينا هاسبل، مديرة "سي آي إيه"، إلى تركيا الشهر الماضي اطلعت هاسبل ومسؤولون أمريكيون على محتوى التسجيلات الصوتية التي تقول تركيا إنها بحوزتها وتسجل عملية اغتيال خاشقجي.
  • صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مصدر مطلع الشهر الماضي أن المخابرات الأمريكية "اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين يناقشون خطة للقبض على خاشقجي".
  • صحف أمريكية نقلت هذا الأسبوع عن مصادر مطلعة أن "سي آي إيه" خلصت إلى أن ولي العهد السعودي هو الذي أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.
  • صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن الوكالة أطلعت قيادات بالكونغرس على تقييم وكالة المخابرات الأمريكية بشأن مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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