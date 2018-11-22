صحيفة: المخابرات الأمريكية لديها تسجيل لبن سلمان يأمر "بإسكات خاشقجي"

أفاد موقع صحيفة حرييت التركية اليومية على الإنترنت أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" لديها تسجيل لمكالمة هاتفية يأمر فيها ولي العهد السعودي بإسكات جمال خاشقجي.

التفاصيل:

قالت صحيفة "حرييت" إن التسجيل الصوتي يتضمن مكالمة هاتفية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر فيها تعليمات "لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".

الصحيفة نقلت عن كاتب تركي بارز قوله إن مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل "ألمحت" لوجود هذا التسجيل خلال زيارتها لأنقرة الشهر الماضي.

لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول تركي قوله إنه ليست لديه معلومات عن مثل هذا التسجيل.

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