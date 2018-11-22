شاهد: كاليفورنيا.. أمطار بعد الحرائق والضحايا 83 شخصا
22/11/2018
ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستمرة منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 83 قتيلا، بعد العثور على جثتين أمس.
وقال "كوري هونيا" قائد شرطة مقاطعة "بيوت كاونتي" بولاية كاليفورنيا، في تصريح للصحفيين، إن فرق البحث والإنقاذ في الولاية، عثرت مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، على جثتي شخصين لقيا مصرعهما جراء الحرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 83، وأوضح أن الأمطار المتساقطة، تعرقل أعمال البحث والإنقاذ.
الحرائق الأكثر فتكا في القرن الحالي:
تأثير الحرائق التي وُصفت بأنها الأكثر فتكا في القرن الحالي، والتي التهمت نحو 61 ألفا و107 هكتارات من الأراضي في كاليفورنيا، وأدت لتشريد الآلاف كان كبيرا.
التهم حريق "كامب فاير" آلاف المنازل في باراديس وما حولها، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
تضرر أكثر من 13 ألفا و500 منزل جراء الحرائق، فيما أعلنت السلطات الأمريكية فقدان أكثر من 600 شخص.
بعد فقدانهم منازلهم جراء الحرائق، يواجه آلاف الأشخاص صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الولاية حاليًا.
الأمطار تساعد في إطفاء الحرائق وتثير المخاوف من السيول:
هطلت أول أمطار غزيرة منذ عدة أشهر على شمال ولاية كاليفورنيا أمس وساهمت في إطفاء أشرس حرائق غابات تشهدها الولاية على الإطلاق، غير أنها أثارت الخوف من حدوث سيول يمكن أن تعرقل عمل الفرق التي تبحث عن رفات الضحايا.
يتوقع هطل أمطار يصل منسوبها إلى 15 سنتيمترا مطلع الأسبوع في محيط بلدة باراديس- يعيش بها ما يقرب من 27 ألف نسمة- وتقع على بعد 280 كيلومترا شمال شرقي سان فرانسيسكو وقد أتى حريق أطلق عليه اسم (كامب فاير) على أجزاء كثيرة منها.
قال كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت كاونتي في إفادة صحفية مساء أمس "الأمطار مبعث قلق لنا، واحتمال حدوث تدفقات طينية قائم" وأضاف أنه سيسحب فرق البحث إن هي واجهت خطر التدفقات الطينية.
تزيد الأمطار من محنة النازحين الذين يخيمون في ساحة لانتظار السيارات تابعة لسلسلة متاجر (وولمارت) ببلدة تشيكو القريبة التي تبرع سكانها بروافع خشبية وأقمشة للنازحين الذين يقضون ليلهم في درجات حرارة تقارب الصفر.
قال مسؤولو الأرصاد إن الأمطار التي ربما تصحبها رياح تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق تزيد من خطر اندفاع الحطام، حيث أتى الحريق على نحو 153 ألف فدان عند سفوح تلال سييرا.