شاهد: كاليفورنيا.. أمطار بعد الحرائق والضحايا 83 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستمرة منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 83 قتيلا، بعد العثور على جثتين أمس.

وقال "كوري هونيا" قائد شرطة مقاطعة "بيوت كاونتي" بولاية كاليفورنيا، في تصريح للصحفيين، إن فرق البحث والإنقاذ في الولاية، عثرت مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، على جثتي شخصين لقيا مصرعهما جراء الحرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 83، وأوضح أن الأمطار المتساقطة، تعرقل أعمال البحث والإنقاذ.

الحرائق الأكثر فتكا في القرن الحالي:

تأثير الحرائق التي وُصفت بأنها الأكثر فتكا في القرن الحالي، والتي التهمت نحو 61 ألفا و107 هكتارات من الأراضي في كاليفورنيا، وأدت لتشريد الآلاف كان كبيرا.

التهم حريق "كامب فاير" آلاف المنازل في باراديس وما حولها، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

تضرر أكثر من 13 ألفا و500 منزل جراء الحرائق، فيما أعلنت السلطات الأمريكية فقدان أكثر من 600 شخص.

بعد فقدانهم منازلهم جراء الحرائق، يواجه آلاف الأشخاص صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الولاية حاليًا.

برادايس.. أمطار بعد الحريق-21 نوفمبر