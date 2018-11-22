شاهد: رحلة بحث أب يمني عن وجبة لأطفاله الخمسة

انهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع، حصر أحلام اليمنيين في توفير وجبة لطفل يعاني سوء التغذية، ها هي رحلة بحث أب عن نصف كيلو فاصوليا عشاء لأطفاله الخمسة في صنعاء.

لأنهم جوعى

بعد خلو المتجر من الناس، اتجه "هاني البرطي" نحو المالك راجيًا منحه خبزا ونصف كيلوغرام من الفاصوليا، لعشاء أطفاله الخمسة لكن صاحب المحل رفض بحجة أن فاتورة دينه لم تعد تحتمل.

مشهد أطفاله الجوعى في مخيلته، دفع البرطي للتشبث برجائه فوافق مالك المتجر شريطة أن يأتيه بالمبلغ كاملًا في المرة المقبلة.

الموظف في هيئة الطيران الحكومية، غادر المتجر الواقع في حي "مسيك" شرقي العاصمة صنعاء، وهو يتلمس بدلته الرمادية التي كانت شاهدًا على أيام عزه حين كان ينفق الآلاف من الريالات في اليوم الواحد.

البرطي مشى وهو يحدث نفسه بما آل إليه الحال، ليجد نفسه عند مختار الحي، وطلب منه تدوين اسمه في قوائم من يستحق الحصول على أسطوانة الغاز-المفقودة في الأسواق- بسعر مخفّض.

يوم في حياة يمني

البرطي قال إن حالته المعيشية تدهورت، وهمه اليومي ينحصر في كيفية ضمان الوجبات الرئيسية لأطفاله، وما سوى ذلك يبقى ترفًا، مع انقطاع راتبه للعام الثالث على التوالي.

بزفرة عميقة يتابع "ليس لنا مصدر دخل غير الراتب، والأعمال متوقفة، لم يبق أمامنا إلا أن نتسول من أجل لقمة العيش".

البرطي استطرد "كم هو مؤلم أن تتحول أحلامنا إلى معاناة يومية في سبيل توفير طعام لأطفالنا".

بلا رواتب

نحو مليون موظف يعملون في القطاع الإداري العام يعيشون بلا رواتب منذ سبتمبر 2016.

الإدارة الحوثية المسيطرة على صنعاء وعدد من المحافظات، امتنعت عن صرف الرواتب بحجة نقل حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي مقر المصرف المركزي إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة.

حكومة هادي تقول إن الحوثيين "نهبوا" منذ سيطرتهم على المصرف 4 مليارات و500 مليون دولار، كانت تمثل الاحتياطي النقدي للبنك، وأن جماعة الحوثي تبدد إيرادات الضرائب والجمارك في دعم الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

مسؤول في الحكومة اليمنية، قال إنهم مستمرون في التواصل مع الحوثيين من أجل إيداع الإيرادات في البنك المركزي بعدن، لتتمكن وزارة المالية من صرف رواتب الموظفين بانتظام، وسيطرح هذا الملف خلال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني في السويد، أواخر العام الجاري.

أوراق الشجر وجبة أساسية

في الحديدة، تحولت أوراق نبات "الغلف" إلى مقصد العشرات من سكان بلدة "السُفينية" جنوبي محافظة الحديدة (غربي اليمن)، حيث يحرص الأهالي على قطفها قبل شروق الشمس، حتى يكون مذاقها مستساغا للأكل، ورغم مذاقها الحامض، تحولت أوراق الغلف إلى وجبة أساسية للمئات من سكان القرى النائية.

الحديدة المطلة على البحر الأحمر، تضم الميناء الذي يعتبر المصدر الأساسي لواردات الغذاء والمساعدات الإنسانية الضرورية. وتخشى منظمات الإغاثة أن يعطل أي هجوم المدينة عملياتها ويعرض المزيد من المدنيين للخطر.

انهيار العملة جراء الصراع