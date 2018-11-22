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سياسة|العراق

شاهد: تلاميذ بالموصل يتعلّمون داخل حاويات بين أطلال مَدرستهم

22/11/2018

بدأ العام الدراسي الجديد في الموصل، لكن تلاميذ مدرسة البشائر الابتدائية يحضرون دروسهم في حاويات أقيمت بين أطلال مبنى مدرستهم. ضحك ولعب قبل بدء الدروس لكن الدمار يعم أرجاء المكان.

دراسة وسط الركام
  • الموصل كانت مسرحًا لقتال شرس بين القوات العراقية و تنظيم الدولة، للسيطرة على المدينة.
  • العديد من المباني -بما في ذلك المدارس- تضررت.
  • في غرب الموصل، لم تتم إعادة بناء بعض المدارس والبقية تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمرافق الصحية.
  • أطفال مدرسة البشائر الابتدائية مضطرون لحضور دروسهم في حاويات أقيمت بين أطلال مبنى مدرستهم.
  • المعلمون يشعرون بالقلق من تأثير هذه البيئة على تلاميذهم الصغار.
إدارة التعليم
  • وفقًا لمسؤول من إدارة التعليم في نينوى، كان هناك أكثر من 2700 مدرسة عاملة في الموصل قبل أن يستولي تنظيم الدولة على المدينة، لكن هناك 1660 مدرسة فقط جاهزة للسنة الدراسية الجديدة.
  • وزارة التعليم العراقية والأمم المتحدة والوكالة الدولية للتعاون الألماني وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى، شاركت في إعادة بناء وتأهيل هذه المدارس.
حجم دمار المدارس
  • في غرب الموصل، تم هدم 84 مدرسة بالكامل بسبب العمليات العسكرية في عام 2017.
  • أكثر من 600 مدرسة شهدت تدمير ما بين 50 و75% من مبانيها. وتتطلب 400 مدرسة أخرى الترميم.
  • في الموصل وحدها، التحق أكثر من 800 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد الذي بدأ في 2 أكتوبر/تشرين أول، مقارنة بـ 734 ألفا و850 طالبا في العام السابق. لكن عدد المعلمين أقل من السابق- إذ عاد نحو 44 ألفًا إلى الخدمة، مقارنة بأكثر من 50 ألفا قبل وصول تنظيم الدولة.
  • الموصل هي المدينة الرئيسية في محافظة نينوى، وثانية كبريات مدن العراق. وقد وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة في يونيو/حزيران 2014، واستعادت القوات العراقية السيطرة عليها في يوليو/تموز 2017.
المصدر : أسوشيتد برس
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