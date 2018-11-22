ترمب: لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلا إنه سواء كان ولي العهد السعودي على علم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أم لا فهو ينفي ذلك بشدة.
ترمب: لو نظرتم إلى اسرائيل فإنها ستكون في ورطة كبيرة من دون السعودية.
من جانبه، طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الرئيس الأمريكي بالكف عن تصريحاته المثيرة للجدل.
قالت فرنسا اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق.