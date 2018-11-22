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سياسة

ترمب: لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
22/11/2018

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلا إنه سواء كان ولي العهد السعودي على علم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أم لا فهو ينفي ذلك بشدة.

تصريحات ترمب
  • لولا السعودية ما كانت لدينا قاعدة عسكرية كبيرة ولا أي سبب لوجودها.

  • ترمب: لو نظرتم إلى اسرائيل فإنها ستكون في ورطة كبيرة من دون السعودية.

  • السعودية حليف مهم وإذا اتبعنا معايير معينة فلن يتبقى لدينا حلفاء من أي دولة تقريبا.
  • أكره هذه الجريمة وما تم فعله وكذلك عملية التستر وولي العهد السعودي أيضا يكرهها أكثر مني.
  • سواء كان ولي العهد السعودي على علم بقتل خاشقجي أم لا فهو ينفي ذلك بشدة.
  • ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكره هذه الجريمة أكثر مني.
  • العالم البشع هو من يتحمل المسؤولية عن جريمة قتل خاشقجي.
  • تقييم المخابرات الأمريكية لا يذكر أن ولي العهد السعودي هو من قام بجريمة قتل خاشقجي.
  • تقييم المخابرات الأمريكية يشير إلى أمور بالإمكان أن يخلص المرء من خلالها إلى أن ولي العهد السعودي ربما فعلها وربما لا.
  •   المخابرات الأمريكية قالت إنه من الممكن أن يكون ولي العهد السعودي وراء جريمة قتل خاشقجي.
  •  لا أعلم ما إذا كان بإمكان أي أحد التوصل إلى خلاصة بأن ولي العهد السعودي هو من أمر بالقتل.
  •   المخابرات الأمريكية لم تتوصل إلى خلاصة بشأن قتل خاشقجي وما لديهم هو شعور اتخذ وجهة معينة.
  • عدم وضوح تقييم المخابرات الأمريكية تسبب في تقارير إعلامية مغلوطة حول دور ولي العهد السعودي في اغتيال خاشقجي.
  • السعودية حليف مهم وإذا اتبعنا معايير معينة فلن يتبقى لدينا حلفاء من أي دولة تقريبا.
  • لدينا مئات الآلاف من الوظائف فهل يريدون حقا مني التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف.
  • نريد أسعارا مخفضة للنفط وقد أبلت السعودية بلاء حسنا في هذ الصدد.

من جانبه، طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الرئيس الأمريكي بالكف عن تصريحاته المثيرة للجدل.

أبرز تصريحات شومر
  • شومر مخاطبا ترمب: تجاهلت أمس جريمة فاضحة واليوم تشكر السعودية فكفى.
  • على الكونغرس إقرار مشروعي قانونين لتحميل السعودية المسؤولية عن أفعالها في اليمن.
حظر فرنسي

قالت فرنسا اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق.

 بيان الخارجية الفرنسية
  • مقتل السيد خاشقجي جريمة شديدة الخطورة ارتكبت أيضا بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية.
  • فرنسا تطالب بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل.
  • تتوقع فرنسا من السلطات السعودية ردا شفافا ومفصلا وشاملا.
المصدر : الجزيرة مباشر
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