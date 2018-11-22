تأييد قرار تجميد أموال مبارك وأسرته في أوربا

أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوربي الخميس تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الأوربي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية عام 2011.
حيثيات حكم المحكمة
- بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 وبطريقة مخالفة للديمقراطية فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوربي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك.
- الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة قد اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي
خلفية
- مجلس الاتحاد الأوربي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس/آذار 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
- سويسرا جمدت أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.
- قضاة لكسمبورغ في بيان صحفي، إن فرض العقوبات "يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".