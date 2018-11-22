بيان: تدهور صحة المحامية هدى عبد المنعم بعد إخفائها قسريا

قالت أسرة المحامية والحقوقية المصرية هدى عبد المنعم إن صحتها تدهورت بصورة واضحة بعد تعرضها للإخفاء القسري على مدى 21 يوما.

أبرز ما جاء في بيان الأسرة

بعد 21 يوما من الإخفاء القسري فوجئت الأسرة أمس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بتواجد هدى في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة دون إخطار الأسرة أو المحامين بذلك.

توجه المحامون للنيابة على الفور بصحبة بعض أفراد الأسرة، وتمكن المحامون من حضور التحقيق معها بعد عدة ساعات من الانتظار.

بعد تحقيق استمر لما يقارب الأربع ساعات تمكنت الأسرة من رؤيتها في تمام الساعة الثانية ونصف صباحاً وكان واضحًا تدهور الحالة الصحية لهدى، التي تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث فقدت الكثير من وزنها وظهرت بذات ملابسها التي تم اعتقالها بها قبل ثلاثة أسابيع، كما بدت بحالة نفسية سيئة مصاحبة لعدم اتزان وقلق فيما لم تستطع الإفصاح عن سبب ذلك.

ظهور والدتنا، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهذه الحالة بعد عدة أسابيع من الإخفاء أمر يثير قلقنا للغاية خاصة مع استمرار الحبس، حيث أن هدى عبد المنعم شخصية عامة ومحامية معروفة ونشاطها الحقوقي معلوم للجميع وتمارسه في العلن، وكذلك معلوم محل إقامتها للسلطات، فلا نرى تفسيرًا لإخفائها ثم لاستمرار حبسها على هذا النحو إلا كانتقام منها كرمز حقوقي.

تحمل الأسرة وزارة الداخلية مسؤولية سلامتها وأي تبعات لتدهور حالتها الصحية.

خلفية