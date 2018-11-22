القسام تنشر صورا لأفراد القوة الإسرائيلية التي تسللت إلى قطاع غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس صورا شخصية لـ "أفراد قوة إسرائيلية خاصة" تسللت إلى قطاع غزة في الحادي عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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