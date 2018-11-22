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القسام تنشر صورا لأفراد القوة الإسرائيلية التي تسللت إلى قطاع غزة

صور أفراد القوة الإسرائيلي التي تسللت إلى قطاع غزة
صور أفراد القوة الإسرائيلي التي تسللت إلى قطاع غزة
22/11/2018

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس صورا شخصية لـ "أفراد قوة إسرائيلية خاصة" تسللت إلى قطاع غزة في الحادي عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

التفاصيل:
  • القسام نشرت ثماني صور لستة أشخاص وسيدتين على الموقع الالكتروني إضافة إلى صورتين لمركبة وشاحنة استخدمتهما القوة الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
  • كتائب القسام قالت إنها "تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت القوة الإسرائيلية بتنفيذها وتم اكتشافها شرق خان يونس" جنوب قطاع غزة.
  • الكتائب دعت "جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى التواصل لتقديم أية معلومات بخصوص صور القوة الإسرائيلية، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الإلكتروني للموقع".
  • القسام أكدت أنها ستكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريبا.
  • مقاومون تابعون للقسام تمكنوا من كشف القوة الإسرائيلية لدى تسللها إلى جنوب قطاع غزة وقتل ضابط وإصابة عدد من أفراد هذه القوة. كما أسفر الاشتباك عن استشهاد سبعة من كتائب القسام بينهم القائد نور الدين محمد بركة.
  • إسرائيل اعترفت بأن القوة كانت في مهمة استخبارية خاصة داخل قطاع غزة.
  • تلت الاشتباكات غارات إسرائيلية على قطاع غزة وردت المقاومة بقصف صاروخي مما دفع إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار بين الطرفين.
  • وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قدم استقالته احتجاجا على التهدئة مع حماس.
المصدر : القسام + وكالة الأنباء الألمانية
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