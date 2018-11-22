العفو الدولية: مصر ارتكبت انتهاكات "مروعة" ضد الأطفال

دانت منظمة العفو الدولية انتهاكات "مروعة" ترتكبها السلطات المصرية منذ العام 2013 ضد حقوق الأطفال بمصر، وتجاهلها التام لواجباتها في الالتزام بالحقوق والحريات العامة خصوصا للأطفال.

وأكدت المنظمة الدولية ( أمنستي انترناشيونال) في تقرير حديث لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، أن الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها النظام المصري شملت التعذيب والحبس الانفرادي المطول والإخفاء القسري فضلا عن الاعتقال التعسفي.

وأجرت المنظمة ست مقابلات مع أطفال مختلفين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في السجون المصرية كشفوا النقاب في تلك المقابلات عن تعرضهم للضرب المبرح والصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية وأجزاء أخرى من أجسادهم أو عُلّقوا من أطرافهم.

التفاصيل كما وردت في بيان منظمة العفو الدولية:

في بعض الأحيان أخضع السجانون أطفالا (أصغرهم بلغ 12 عاما من العمر) للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بـ"تهم" لم يرتكبوها، مثل "الانتماء لجماعة إرهابية" والقيام بعمليات "إرهابية".

طفلان على الأقل، تعرضا للحبس الانفرادي والحرمان من كميات الطعام الكافية لإنسان عادي.

بعض الأطفال في السجون المصرية أُخضع لمحاكمات عسكرية دون حضور ذويهم أو محاميهم، فيما أصدرت السلطات أوامر بإعدام ثلاثة منهم، ألغت اثنين منها لاحقا وأبقت على الثالث.

مديرة حملات شمال إفريقيا في المنظمة ناجية بونعيم، أكدت أن السلطات المصرية لا تكترث بحقوق الأطفال رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

بونعيم طالبت السلطات المصرية بإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين تعسفيا، وإسقاط أي أحكام صدرت ضدهم في محاكم الراشدين.

انتقادات لسجل القاهرة في حقوق الأطفال:

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان قالت إن كثيرا من أطفال مصر حرموا من أمهاتهم نتيجة توسع سلطات الانقلاب في اعتقال النساء.

بيان للمنظمة بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل دان انتهاك السلطات المصرية لحقوق الأطفال لاسيما في سيناء.

بحسب البيان فإن عددا من الأطفال يقبعون في سجون الانقلاب رغم أنهم دون السن القانونية بينما يحرم البعض الآخر من زيارة أبائهم وأمهاتهم في انتهاك لأبسط حقوقهم الأساسية.

البيان دعا الأنظمة العربية إلى مراعاة حقوق الأطفال وتجنيبهم الصراعات التي يدفعون ثمنها قسرا وقهرا وعلى وجوب حصولهم على ضمان حياة طبيعية والعيش في سلام.

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