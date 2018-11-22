الدنمارك تعلق صادرات الأسلحة للسعودية بسبب اليمن ومقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الدنماركي اليوم إن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

التفاصيل:

وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن قال إن القرار اتُخذ بعد مباحثات أجراها في الآونة الأخيرة مع نظراء له بدول الاتحاد الأوربي.

يشمل قرار التعليق أيضا بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية.

خلفية: