الدنمارك تعلق صادرات الأسلحة للسعودية بسبب اليمن ومقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الدنماركي اليوم إن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.
التفاصيل:
- وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن قال إن القرار اتُخذ بعد مباحثات أجراها في الآونة الأخيرة مع نظراء له بدول الاتحاد الأوربي.
- يشمل قرار التعليق أيضا بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية.
خلفية:
- الدنمارك ليست أول بلد أوربي يوقف أو يقيد صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية الحرب في اليمن وقضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول مطلع الشهر الماضي.
- وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت هذا الأسبوع أنها لن تصدر أيضا أية مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل.
- الحكومة الألمانية أوقفت في السابق تراخيص تسع صفقات أسلحة للسعودية وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل.
- متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قال إن حكومة بلاده "مارست نفوذها لدى الشركات التي تمتلك تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا للسعودية".
- لم يتبين حجم الصادرات التي تم وقفها، لكن من المرجح أن تتعلق هذه الصادرات بعشرين زورقا من إنتاج ترسانة فولغاستر لورسين، كانت الشركة تريد توريدها للسعودية.
- برلين أعلنت أيضا في وقت سابق عزمها التحرك من أجل إقناع دول أخرى بالاتحاد الأوربي بحظر تصدير الأسلحة للسعودية.