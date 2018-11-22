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سياسة

الدنمارك تعلق صادرات الأسلحة للسعودية بسبب اليمن ومقتل خاشقجي

الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي
الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي
22/11/2018

قال وزير الخارجية الدنماركي اليوم إن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

التفاصيل:
  • وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن قال إن القرار اتُخذ بعد مباحثات أجراها في الآونة الأخيرة مع نظراء له بدول الاتحاد الأوربي.
  • يشمل قرار التعليق أيضا بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية.
خلفية:
  • الدنمارك ليست أول بلد أوربي يوقف أو يقيد صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية الحرب في اليمن وقضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول مطلع الشهر الماضي.
  • وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت هذا الأسبوع أنها لن تصدر أيضا أية مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل.
  • الحكومة الألمانية أوقفت في السابق تراخيص تسع صفقات أسلحة للسعودية وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل.
  • متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قال إن حكومة بلاده "مارست نفوذها لدى الشركات التي تمتلك تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا للسعودية".
  • لم يتبين حجم الصادرات التي تم وقفها، لكن من المرجح أن تتعلق هذه الصادرات بعشرين زورقا من إنتاج ترسانة فولغاستر لورسين، كانت الشركة تريد توريدها للسعودية.
  • برلين أعلنت أيضا في وقت سابق عزمها التحرك من أجل إقناع دول أخرى بالاتحاد الأوربي بحظر تصدير الأسلحة للسعودية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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