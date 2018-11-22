الإمارات تتطلع لحل ودي مع لندن.. ووزير الخارجية البريطاني يتوعد

قالت الإمارات اليوم الخميس إن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة وإنها عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا.
وحكم على هيدجز بالسجن المؤبد بتهم التجسس لصالح الحكومة البريطانية أمس الأربعاء في خطوة وصفتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأنها مخيبة للآمال.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا جاء فيه:
- الجانبان يتطلعان إلى التوصل لحل ودي لقضية هيدجز.
- الإمارات عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا.
- تم توفير مترجمين لهيدجز وليس صحيحا أنه طلب منه التوقيع على وثائق لا يفهمها.
- الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة طبقا لدستور البلاد.
توعد بريطاني
- رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان: بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق بسبب الحكم الصادر اليوم.
- ماي: ناقشت ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات.
- وزير الخارجية البريطاني: لم نجد دليلا يدعم الاتهامات الموجهة إليه.
- هانت: الإمارات تدعي أنها صديق وحليف للمملكة المتحدة وبالتالي ستكون هناك تداعيات دبلوماسية خطيرة.
- هانت: الحكم الصادر اليوم ليس ما نتوقعه من صديق وشريك موثوق به للمملكة المتحدة ويتنافى مع تأكيدات سابقة، وهذه الخطوة تثير القلق إلى حد بالغ.
تصريحات زوجة ماثيو هيدجز
- أثمن فعلا اجتماع وزير الخارجية بي في هذه المرحلة الحاسمة من حياة مات (ماثيو).
- الوزير أكد لي أنه وفريقه يفعلون كل ما بوسعهم للإفراج عن مات وإعادته إلى وطنه ولي.
- مات (ماثيو) بريء… الحكم بالسجن المؤبد على باحث بريء ينظر لدولة الإمارات العربية المتحدة بمنتهى الاحترام، ينم عن عدم تسامحهم واحترامهم لحياة البشر.
- ينبغي أن يعيدوا النظر في الحكم ويفرجوا عن زوجي الذي يغيب عنا منذ أكثر من ستة أشهر.
خلفية
- محكمة إماراتية قضت الأربعاء بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني بعد إدانته بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية.
- النائب العام الإماراتي: الحكم على المتهم ماثيو هيدجز جاء "بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة".
- النائب العام الإماراتي: يجوز للمتهم الطعن على الحكم.
- لم يحدد بيان النائب العام الاتهامات التي وجهتها النيابة لهيدجز لكن أسرته وصحيفة ذا ناشونال الحكومية نقلت عن بيان منفصل للمحكمة أن هيدجز أدين بالتجسس.
- أسرة الباحث البريطاني قالت إن الجلسة لم تتجاوز خمس دقائق ولم يكن محاميه حاضرا.
- هيدجز (31 عاما)، طالب الدكتوراه بجامعة درم، محتجز في الإمارات منذ الخامس من مايو/ آيار عندما اعتقل في مطار دبي بعد زيارة لمدة أسبوعين لإجراء بحث.
- كانت أسرة هيدجز قد قالت إن السلطات أفرجت عنه بكفالة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول بعد حبسه انفراديا خمسة أشهر.
- أسرة هيدجز قالت إن الباحث البريطاني أجبر على توقيع اعتراف مكتوب باللغة العربية لم يكن يفهمه وإنه عانى من تدهور صحته البدنية والنفسية أثناء فترة اعتقاله.
- صحيفة إماراتية: الأكاديمي البريطاني اعتُقل بعدما أبلغ رجل إماراتي الشرطة بأنه يسأل عن معلومات حساسة.
- صحيفة إماراتية: هيدجز أقر بالتهم أثناء استجوابه.
- يشير موقع جامعة درم على الإنترنت إلى أن هيدجز طالب دكتوراه بكلية الحوكمة والشؤون الدولية التي تشمل أبحاثها الاهتمام بالعلاقات المدنية العسكرية والاقتصاد السياسي والقبلية.
- وقع أكثر من 120 أكاديميا من أنحاء العالم التماسا يحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه.