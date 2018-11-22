الإمارات تتطلع لحل ودي مع لندن.. ووزير الخارجية البريطاني يتوعد

قالت الإمارات اليوم الخميس إن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة وإنها عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا.

وحكم على هيدجز بالسجن المؤبد بتهم التجسس لصالح الحكومة البريطانية أمس الأربعاء في خطوة وصفتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأنها مخيبة للآمال.

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا جاء فيه:

الجانبان يتطلعان إلى التوصل لحل ودي لقضية هيدجز.

الإمارات عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا.

تم توفير مترجمين لهيدجز وليس صحيحا أنه طلب منه التوقيع على وثائق لا يفهمها.

الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة طبقا لدستور البلاد.

توعد بريطاني

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان: بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق بسبب الحكم الصادر اليوم.

ماي: ناقشت ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات.

وزير الخارجية البريطاني: لم نجد دليلا يدعم الاتهامات الموجهة إليه.

هانت: الإمارات تدعي أنها صديق وحليف للمملكة المتحدة وبالتالي ستكون هناك تداعيات دبلوماسية خطيرة.

هانت: الحكم الصادر اليوم ليس ما نتوقعه من صديق وشريك موثوق به للمملكة المتحدة ويتنافى مع تأكيدات سابقة، وهذه الخطوة تثير القلق إلى حد بالغ.

تصريحات زوجة ماثيو هيدجز

أثمن فعلا اجتماع وزير الخارجية بي في هذه المرحلة الحاسمة من حياة مات (ماثيو).

الوزير أكد لي أنه وفريقه يفعلون كل ما بوسعهم للإفراج عن مات وإعادته إلى وطنه ولي.

مات (ماثيو) بريء… الحكم بالسجن المؤبد على باحث بريء ينظر لدولة الإمارات العربية المتحدة بمنتهى الاحترام، ينم عن عدم تسامحهم واحترامهم لحياة البشر.

ينبغي أن يعيدوا النظر في الحكم ويفرجوا عن زوجي الذي يغيب عنا منذ أكثر من ستة أشهر.

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