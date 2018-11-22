استقالة ليبرمان تعطل صفقات عسكرية إسرائيلية بقيمة11 مليار دولار

استقالة أفيغدور ليبرمان من الحكومة الإسرائيلية عطلت العملية السياسية الداخلية في وقت حساس للأمن الإقليمي، كما أنها ربما تؤخر تنفيذ العديد من الصفقات العسكرية الإسرائيلية.

هذه هي الخلاصة التي توصل إليها المحلل العسكري سيث فرانتزمان في تقدير للموقف السياسي والعسكري في إسرائيل بعد أسبوع من استقالة ليبرمان، نشرته مجلة "ديفينس نيوز" في عددها الأخير.

أهم ما جاء في تقرير فرانتزمان:

استقالة أفيغدور ليبرمان جاءت غداة وقف لإطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة وعقب زيارة رفيعة المستوي من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان وقبيل زيارات أخرى ربما تكون إحداها لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تقيم دولها علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

بالنسبة للصفقات العسكرية المحتملة، فإن أية إعلانات بشأن شراء إسرائيل لمقاتلات أمريكية من طراز إف-15 لتحديث أسطولها الجوي المتقادم سوف يتم تجميدها في الوقت الراهن علي الأقل، ويمكن أن تترك استقالة ليبرمان تداعيات على خطة الجيش الإسرائيلي لشراء أسطول جديد من المروحيات (الهليكوبتر) الأمريكية،والمرجح أن تكون من طراز (سي إتش-47 شينوك) التي تنتجها شركة بوينغ، أو سيكورسكي سي إتش-53 كيه المعروفة باسم ملكة فحول الخيل (كينغ ستاليون) التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

إسرائيل في الآونة الأخيرة أحيت الحديث مجددا عن صفقة المروحيات ذات البرجين الأمريكية من طراز ( في- 22 أوسبريز ).

بعد استقالة الوزير الإسرائيلي المسؤول عن الجيش، بات من غير المعروف- علي الأقل في الوقت الحالي- مصير كل تلك الصفقات العسكرية التي أعلنت إسرائيل عن رغبتها في إبرامها لتعزيز قواتها العسكرية وتحديث عتاد الجيش الإسرائيلي، والتي يتوقع أن تتكلف نحو 11 مليار دولار.

الأثر المباشر لمغادرة ليبرمان التشكيلة الحكومية لنتنياهو هي أنه ترك إسرائيل بدون وزير للدفاع يكرس نفسه لتلك الوظيفة، رغم أن نتنياهو تولى حقيبة الجيش حاليا.

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