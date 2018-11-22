إسرائيل تطالب الاتحاد الأوربي بنقل سفارته للقدس المحتلة
22/11/2018
دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الجنرال آفي ديختر، الاتحاد الأوربي إلى نقل سفارته من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
التفاصيل:
القناة الإسرائيلية السابعة، ذكرت أن ديختر التقى سفير الاتحاد الأوربي في بلاده، إيمانويل غوفرا، وطالبه بالخطوة.
القناة أضافت على موقعها الإلكتروني، أن ديختر الذي سبق أن ترأس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، طلب من سفير الاتحاد الأوربي العمل على اعتراف دول الاتحاد بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ديختر أعرب لسفير الاتحاد الأوربي، عن أمله في القيام بهذه الخطوة بدعوى أن "العرب يرفضون أي خطة أو مسار للسلام".
القناة لم توضح موقف سفير الاتحاد الأوربي من الطلب الإسرائيلي، غير أن الاتحاد أعلن مرارًا رفضه لتلك الخطوة.
خلفيات:
وضع القدس المحتلة من أصعب العقبات التي تواجه التوصل لاتفاق سلام بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها بما في ذلك القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
في 6 من ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارًا باعتبار القدس بشطريها عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً تحذيرات مختلف الأطراف الدولية، ما شكل قطيعة مع سياسة أسلافه الراسخة بخصوص القدس.
قرار ترمب أثار غضب الفلسطينيين واستنكار المجتمع الدولي. ومنذ ذلك الوقت يرفض الفلسطينيون إجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية وقيامها بدور الوسيط في عملية السلام.
السفارة الأمريكية أصبحت في مايو/أيار السفارة الأجنبية الوحيدة التي تفتتح في القدس وحذت غواتيمالا والباراغواي حذو واشنطن لاحقًا، غير أن الباراغواي أعادت سفارتها إلى تل أبيب الشهر الماضي. وأغلقت إسرائيل سفارتها في أسونسيون ردًا على ذلك.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يحاول إقناع دول أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس.