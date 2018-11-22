إسرائيل تطالب الاتحاد الأوربي بنقل سفارته للقدس المحتلة

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الجنرال آفي ديختر، الاتحاد الأوربي إلى نقل سفارته من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

التفاصيل:

القناة الإسرائيلية السابعة، ذكرت أن ديختر التقى سفير الاتحاد الأوربي في بلاده، إيمانويل غوفرا، وطالبه بالخطوة.

القناة أضافت على موقعها الإلكتروني، أن ديختر الذي سبق أن ترأس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، طلب من سفير الاتحاد الأوربي العمل على اعتراف دول الاتحاد بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ديختر أعرب لسفير الاتحاد الأوربي، عن أمله في القيام بهذه الخطوة بدعوى أن "العرب يرفضون أي خطة أو مسار للسلام".

القناة لم توضح موقف سفير الاتحاد الأوربي من الطلب الإسرائيلي، غير أن الاتحاد أعلن مرارًا رفضه لتلك الخطوة.

لافتة السفارة الأمريكية في القدس المحتلة (غيتي)

خلفيات: