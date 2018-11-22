أمريكا تنشئ "مواقع مراقبة" على الحدود السورية التركية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن الجيش الأمريكي سيقيم نقاط مراقبة على امتداد أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا، لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا والتركيز على تنظيم الدولة.

ودائما ما تشكو الولايات المتحدة من أن التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية السورية، يعرقل في بعض الأحيان إحراز تقدم في القتال ضد تنظيم الدولة.

وتهدف مواقع المراقبة إلى ضمان تركيز تركيا وقوات سوريا الديمقراطية على القضاء على آخر معاقل التنظيم.

منع التوتر بين تركيا والوحدات الكردية: