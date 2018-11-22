أبرز بنود اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوربي من حيث المبدأ على نص يحدد شكل علاقاتهما المستقلبية، ويتعين أن يعتمد زعماء الاتحاد هذا الاتفاق خلال قمة تعقد يوم الأحد.

وهذه المسودة هي جزء من باقة تشمل أيضا اتفاقية قانونية بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وفيما يلي بعض العناصر المهمة في مسودة النص المؤلفة من 26 صفحة:-

مقدمة

يسعى الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة لشراكة طموح وشاملة وعميقة ومرنة في التجارة والتعاون الاقتصادي وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية والسياسة الخارجية والأمن…يكون أساسها التوازن بين الحقوق والواجبات.

الاقتصاد

يتفق الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة على تطوير شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وواسعة النطاق تشمل منطقة تجارة حرة وتعاونا أوسع على مستوى القطاعات…يعززها بنود تكفل فرصا متكافئة للمنافسة النزيهة والحرة بين الجانبين.

تحترم الاتفاقية تكامل السوق الأوربية الموحدة والاتحاد الجمركي وكذلك السوق الداخلية للمملكة المتحدة وتسلم بتطوير المملكة المتحدة سياسة تجارية مستقلة بخلاف هذه الشراكة الاقتصادية.

سيحتفظ كل من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة باستقلاله والقدرة على تنظيم النشاط الاقتصادي.

تجارة السلع

يتطلع الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة لعلاقة أوثق ما يكون في تجارة السلع.

يتطلع الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة لترتيبات شاملة لتأسيس منطقة تجارة حرة ودمج التعاون العميق في القواعد التنظيمية والجمارك على أن يعزز ذلك بنود تكفل تكافؤ الفرص.

الرسوم الجمركية

يتوقع الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة "عدم وجود رسوم جمركية أو رسوم أو مصاريف أو قيود كمية في مختلف القطاعات مع ترتيبات جمركية طموح…تعزز وتطور المنطقة الجمركية الموحدة المنصوص عليها في اتفاقية الانسحاب والتي تتفادى الحاجة لإجراء فحوصات لقواعد المنشأ.

الجمارك

يريد الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة ترتيبات جمركية طموحة.

يتطلع الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة للاستفادة من كل الاستعدادات والتكنولوجيات المساعدة المتاحة.

الاتحاد وبريطانيا مستعدان للنظر في الاعتراف المتبادل ببرامج التجار الموثوقين والتعاون الإداري في الشؤون الجمركية والمساعدة المتبادلة بما في ذلك استرداد المطالبات المتعلقة بالضرائب والرسوم.

أيرلندا الشمالية