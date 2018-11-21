85 ألف طفل يمني ربما ماتوا بسبب الجوع

قالت منظمة إنسانية لرعاية الطفولة إن نحو 85 ألف طفل يمني تحت سن الخامسة ربما لقوا حتفهم جراء الجوع الشديد منذ أن تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015.

التفاصيل:

منظمة "أنقذوا الأطفال" قالت في تقرير لها إن تقديرات متحفظة تستند إلى بيانات للأمم المتحدة تشير إلى أن 84 الفا و700 طفل تقريبا يعانون من سوء التغذية الحاد ربما ماتوا في الفترة بين أبريل/ نيسان 2015 وأكتوبر/ تشرين الأول 2018.

المنظمة قالت في بيان "نشعر بالفزع من أن نحو 85 ألف طفل في اليمن ربما توفوا لأسباب تتصل بالجوع الشديد منذ بدء الحرب. مقابل كل طفل تقتله القنابل والرصاص، يموت العشرات من الجوع والمرض وكل هذا يمكن الوقاية منه".

لم تقدم المنظمة الدولية أعداد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية لكنها حذرت الشهر الماضي من أن نصف السكان، أو نحو 14 مليون شخص، قد يصبحون قريبا على شفا المجاعة ويعتمدون تماما على المساعدات الإنسانية.

يقول مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، وهو قاعدة بيانات تتابع العنف في اليمن، إن نحو 57 ألف شخص يُعتقد أنهم قتلوا منذ بداية عام 2016.

الأمم المتحدة قالت عام 2016 إن الحرب في اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص .

غريفيث في اليمن:

يأتي التقرير بالتزامن مع وصول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لبحث سبل وقف إطلاق النار واستئناف جهود السلام لإنهاء الصراع الكارثي الذي فجر واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حيث يُعتقد أن 8 ملايين و400 ألف شخص على شفا المجاعة.

غريفيث سيبحث مع قادة الحوثيين إجراء محادثات سلام في السويد الشهر المقبل للاتفاق على إطار عمل لإحلال السلام في ظل حكومة انتقالية.

لم يحضر الحوثيون محادثات سلام في سبتمبر/ أيلول. وعرضت الكويت توفير طائرات للطرفين لضمان مشاركتهما في محادثات ستوكهولم.

وكالة رويترز قالت إنها اطلعت على مسودة تدعو إلى وقف القتال في مدينة الحديدة ووقف الهجمات على المناطق السكنية في أنحاء اليمن ووقف الهجمات على دول المنطقة.

المسودة تطالب بالسماح بتدفق السلع التجارية والإنسانية إلى أنحاء البلد دون عوائق، بما يشمل ضخ العملة الأجنبية سريعا وبكميات كبيرة في الاقتصاد من خلال البنك المركزي اليمني وزيادة تمويل المساعدات.

الحديدة: