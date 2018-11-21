هيومن رايتس: لا انتخابات حرة بالبحرين في ظل بيئة قمعية

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها (الثلاثاء)، أن الانتخابات البرلمانية المقررة في البحرين مطلع الأسبوع القادم "تجرى في بيئة سياسية قمعية لن تُفضي إلى انتخابات حرة".

أبرز ما ورد في تقرير المنظمة:

على حلفاء البحرين تشجيع الحكومة البحرينية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تُقوّض حرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين.

في أحدث مثال عن قمع المعارضة السلمية، اعتُقل النائب السابق علي راشد العشيري في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بسبب تغريدة حول مُقاطعة الانتخابات.

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت محكمة بحرينية تبرئة أحد أعضاء المعارضة البارزين، الشيخ علي سلمان، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لصالح قطر (سلمان هو زعيم جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أكبر جماعة معارضة سياسية في البحرين، والتي حُظرت في عام 2016).

لا توفر البحرين الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، من خلال سجنها أو إسكاتها لأصوات الذين يُعارضون الأسرة الحاكمة، وفرضها حظرا على جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.

على البحرين إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، ومُراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المُستقلة وحلّ الجمعيات السياسية المُعارضة.

محتجون بحرينيون يحملون لافتات تصور الشيخ علي سلمان، زعيم حركة الوفاق المعارضة (أرشيفية)

على حلفاء البحرين عدم غضّ الطرف عن أعمالها واستكمال صفقاتهم معها كالمُعتاد، بينما تستمرّ الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان فيها.

على حلفاء البحرين بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن يترجموا انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة لها في المُستقبل إلى أن يُطلق سراح جميع البحرينيين المُدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمُدد طويلة بسبب التعبير السلمي، ويُحاسب المسؤولون وضباط الأمن الذين أمروا أو شاركوا في التعذيب المُستشري أثناء الاستجواب منذ عام 2011.

على حلفاء البحرين أن يتوقفوا عن تزويدها، وأطراف الصراع الأخرى في اليمن، بالأسلحة، طالما يطرح استخدام هذه الأسلحة مخاطر كبيرة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

على البحرين إلغاء التعديلات على قانون مُباشرة الحقوق السياسية، والسماح لمرشحي المعارضة بخوض الانتخابات.

على حكومة البحرين الإفراج عن أي معتقل تعسفيًا، بمن فيهم المعتقلين بسبب مُمارستهم لحقوقهم الأساسية، مثل الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، وإعادة الاعتراف بوسائل الإعلام المُستقلة التي تم إغلاقها والجماعات السياسية المُعارضة المنحلّة.

خلفيات:

منذ الاحتجاجات المُناهضة للحكومة التي جرت في جميع أنحاء البحرين في عام 2011، اعتقلت سلطاتها أعدادًا كبيرة من المُدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وزعماء المعارضة، بتهم مشكوك فيها بالإرهاب أو المساس بالأمن القومي، على الرغم من كونها أعمالا احتجاجية سلمية.

تُعتبر قوات الأمن مسؤولة عن تعذيب المُعتقلين السياسيين وسوء معاملتهم على نطاق واسع، وفضّت احتجاجات سلمية بالقوة القاتلة.

الحكومة حلّت أيضًا مجموعات سياسية مُعارضة، بما في ذلك "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" العلمانية اليسارية (وعد)، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. وفي عام 2017، أغلقت البحرين بالقوة آخر جريدة مُستقلة فيها، جريدة "الوسط".

الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية (أرشيفية)