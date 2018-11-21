ناشر واشنطن بوست: رد ترامب خيانة لقيم احترام حقوق الانسان

اعتبر الناشر والمدير التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" فريد ريان أن رد ترامب على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "خيانة للقيم الأمريكية في احترام حقوق الانسان."

أبرز ما ورد في بيان فريد ريان ناشر صحيفة واشنطن بوست:

رد ترمب على القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي هو خيانة للقيم الأمريكية الراسخة في مجال احترام حقوق الإنسان وتوقع الثقة والصدق في علاقاتنا الاستراتيجية.

ترمب يضع العلاقات الشخصية والمصالح التجارية فوق المصالح الأمريكية من خلال رغبته في مواصلة القيام بالأعمال المعتادة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) حققت بشكل شامل في مقتل هذا الصحفي البريء وخلصت بثقة عالية إلى أن القتل تم بتوجيه من ولي العهد السعودي.

إذا كان هناك سبب لتشكك ترمب في النتائج التي توصلت إليها وكالة المخابرات المركزية، فإنه يتعين عليه أن يكشف النقاب عن تلك الأدلة بصورة علنية وعلى الفور.

ترمب على حق في القول إن " العالم مكان خطير للغاية"، لكنه استدرك بالقول: إن "الاستسلام لهذه الجريمة التي أمرت بها دولة (إرهاب دولة) سيجعل هذا العالم الخطر، أكثر خطورة."

الرجل البريء الذي قُتل بوحشية يستحق أفضل من ذلك، وكذلك الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان.

دعا الكونغرس للتحرك، قائلا إنه "في ظل هذا الفشل في القيادة من الرئيس ترامب، يقع الآن على عاتق الكونغرس الوقوف للدفاع عن قيم أمريكا الحقيقية ومصالحها الدائمة.

ويشار إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق حضر من الرياض في الثاني من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

وهذا أبرز ما ورد في بيان ترمب: