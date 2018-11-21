محكمة إماراتية تقضي بالسجن المؤبد على أكاديمي بريطاني أدين بالتجسس

أصدرت محكمة في أبو ظبي، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق بريطاني متهم بالتجسس، حسبما أفادت متحدثة باسم عائلته لوكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة مفضّلة عدم استخدام اسمها في اتصال هاتفي إن جلسة محاكمة ماثيو هيدجيز استغرقت أقل من خمس دقائق، وأن محاميه لم يكن حاضرا.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين مطلعين القول إن محكمة إماراتية قضت (الأربعاء) بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بعد اتهامه الشهر الماضي بالتجسس.

وهيدجز (31 عاما) طالب الدكتوراه بجامعة درم، محتجز في الإمارات منذ الخامس من مايو/ أيار عندما اعتقل في مطار دبي بعد زيارة لمدة أسبوعين لإجراء بحث.

بريطانيا تشعر بالصدمة:

بريطانيا أعربت عن صدمتها العميقة من الحكم الإماراتي بالسجن المؤبد لطالب أدين بالتجسس.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، قال إن علاقة بلاده بالإمارات ستتضرر بسبب الحكم بالسجن المؤبد على أكاديمي بريطاني مضيفا أن لندن لم تتوقع هذا الحكم من دولة حليفة.

هنت أوضح في بيان أن "الحكم الصادر ليس ما تتوقعه بريطانيا من صديق وشريك موثوق به للمملكة المتحدة ويتنافى مع تأكيدات سابقة".

هنت: "سيكون لتعامل السلطات الإماراتية مع القضية تداعيات على العلاقة المبنية على الثقة بين بلدينا وأشعر بالأسف لأننا وصلنا إلى هذا الوضع وأحث الإمارات على إعادة النظر".

الوزير البريطاني قال، إنه بحث شخصيا قضية هيدجز مع أعلى المستويات في حكومة الإمارات، وأضاف: "سنواصل فعل كل ما هو ممكن لدعم هيدجز".

أزمة الباحث البريطاني: