محكمة إماراتية تقضي بالسجن المؤبد على أكاديمي بريطاني أدين بالتجسس

أصدرت محكمة في أبو ظبي، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق بريطاني متهم بالتجسس، حسبما أفادت متحدثة باسم عائلته لوكالة فرانس برس.
وقالت المتحدثة مفضّلة عدم استخدام اسمها في اتصال هاتفي إن جلسة محاكمة ماثيو هيدجيز استغرقت أقل من خمس دقائق، وأن محاميه لم يكن حاضرا.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين مطلعين القول إن محكمة إماراتية قضت (الأربعاء) بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بعد اتهامه الشهر الماضي بالتجسس.
وهيدجز (31 عاما) طالب الدكتوراه بجامعة درم، محتجز في الإمارات منذ الخامس من مايو/ أيار عندما اعتقل في مطار دبي بعد زيارة لمدة أسبوعين لإجراء بحث.
بريطانيا تشعر بالصدمة:
- بريطانيا أعربت عن صدمتها العميقة من الحكم الإماراتي بالسجن المؤبد لطالب أدين بالتجسس.
- وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، قال إن علاقة بلاده بالإمارات ستتضرر بسبب الحكم بالسجن المؤبد على أكاديمي بريطاني مضيفا أن لندن لم تتوقع هذا الحكم من دولة حليفة.
- هنت أوضح في بيان أن "الحكم الصادر ليس ما تتوقعه بريطانيا من صديق وشريك موثوق به للمملكة المتحدة ويتنافى مع تأكيدات سابقة".
- هنت: "سيكون لتعامل السلطات الإماراتية مع القضية تداعيات على العلاقة المبنية على الثقة بين بلدينا وأشعر بالأسف لأننا وصلنا إلى هذا الوضع وأحث الإمارات على إعادة النظر".
- الوزير البريطاني قال، إنه بحث شخصيا قضية هيدجز مع أعلى المستويات في حكومة الإمارات، وأضاف: "سنواصل فعل كل ما هو ممكن لدعم هيدجز".
أزمة الباحث البريطاني:
- تفيد بيانات ملف هيدجز الشخصي على موقع جامعة درهام البريطانية أنه طالب دكتوراه بكلية الإدارة الحكومية والشؤون الدولية وتشمل مجالات بحثه العلاقات بين المدنيين والعسكريين والسياسة والاقتصاد والنزعة العشائرية.
- أفاد بيان أصدرته زوجة هيدجز أن زوجها اعتقل في الخامس من مايو/أيار في مطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين.
- دانييلا تيادا، زوجة الأكاديمي البريطاني الذي يدرس الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية، قالت إن زوجها وضع قيد الحبس الانفرادي دون توجيه اتهامات له في الإمارات بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء تواجده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه.
- هيدجز شارك العام الماضي في كتابة مقال في نشرة أكاديمية عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنتمي الإمارات لعضويته.
- صحيفة تايمز البريطانية نقلت عن زوجة الأكاديمي البريطاني قولها إنه كان يدرس سياسات الأمن الإماراتي بعد ثورات الربيع العربي، وأن أبحاثه استدعت الحديث مع مواطنين بعيدا عن تأثيرات السلطة الحاكمة في بلد مثل الإمارات.