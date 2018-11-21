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سياسة

كورتولموش: تعليقات ترمب بشأن مقتل خاشقجي مثيرة للضحك

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان كورتولموش
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان كورتولموش
21/11/2018

قال نعمان كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مثيرة للضحك.

أبرز تصريحات كورتولموش خلال مقابلة مع قناة (تي آر تي) الحكومية التركية
  • تصريحات ترمب كوميدية.
  • لا يمكن لوكالة مخابرات مثل سي.آي.إيه التي تعرف حتى لون القط الذي يتجول في حديقة القنصلية السعودية ألا تعرف من أعطى هذا الأمر.
  • هذا شيء لا يمكن أن يصدقه لا الرأي العام الأمريكي ولا الرأي العام العالمي، وواشنطن بمثل هذه التصريحات دخلت أيضا في الشق السياسي لهذه القضية.
  • من أصدر الأوامر لارتكاب جريمة قتل الصحفي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو المسؤول عنها سياسيا.
  • أمامنا جريمة ارتكبت، والمسؤولون السعوديون اعترفوا بها، منفذو الجريمة معروفون ولكن من أصدر لهم الأوامر؟ جواب هذا السؤال مازال غير معروف، والشق السياسي لقضية خاشقجي يكمن هنا، أيا كان من أصدر الأوامر بشأن هذه الجريمة هو المسؤول عنها سياسيا.
خلفية
  • تعهد ترمب أمس الثلاثاء بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية على الرغم من قوله إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ربما كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي.
  • وعن احتمال ضلوع الأمير محمد في قتل خاشقجي قال ترامب "ربما كان على علم به وربما لا".
  • تتناقض تصريحات ترمب مع تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) التي تعتقد أن موت خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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