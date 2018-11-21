كورتولموش: تعليقات ترمب بشأن مقتل خاشقجي مثيرة للضحك

قال نعمان كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مثيرة للضحك.

أبرز تصريحات كورتولموش خلال مقابلة مع قناة (تي آر تي) الحكومية التركية

تصريحات ترمب كوميدية.

لا يمكن لوكالة مخابرات مثل سي.آي.إيه التي تعرف حتى لون القط الذي يتجول في حديقة القنصلية السعودية ألا تعرف من أعطى هذا الأمر.

هذا شيء لا يمكن أن يصدقه لا الرأي العام الأمريكي ولا الرأي العام العالمي، وواشنطن بمثل هذه التصريحات دخلت أيضا في الشق السياسي لهذه القضية.

من أصدر الأوامر لارتكاب جريمة قتل الصحفي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو المسؤول عنها سياسيا.

أمامنا جريمة ارتكبت، والمسؤولون السعوديون اعترفوا بها، منفذو الجريمة معروفون ولكن من أصدر لهم الأوامر؟ جواب هذا السؤال مازال غير معروف، والشق السياسي لقضية خاشقجي يكمن هنا، أيا كان من أصدر الأوامر بشأن هذه الجريمة هو المسؤول عنها سياسيا.

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