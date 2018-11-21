كارين عطية محررة مقالات خاشقجي ترد على ترمب.. ماذا قالت؟

قالت محررة قسم الآراء العالمية في "واشنطن بوست"، إن البيت الأبيض أصدر بيانا صبيانيا أخرق تشوبه الأكاذيب كرر فيه ترمب الكذبة السعودية التي تزعم أن جمال خاشقجي كان "عدوا للدولة"

وانتقدت كارِن عطية، في مقال لها أمس (الثلاثاء) ما جاء في بيان البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة ستقف صامدة مع السعودية، على الرغم من أن نظامها قد استدرج كاتبًا مسالمًا كان يعمل مع الـ "بوست" ويسكن في فرجينيا قبل أن يقتله ويبتر أعضاءه.

ماذا كتبت عطية في المقال:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبذل قصارى جهده لمساعدة النظام السعودي على الإفلات من جريمة قتل شخص مقيم في الولايات المتحدة كان أحد أبرز الكتاب في العالم العربي.

في حال استمرار الإدارة الأمريكية على هذا المسار، فإنّها ستدمر القليل الذي تبقى من مصداقية الولايات المتحدة الأخلاقية في مجالَي حقوق الإنسان وحرية التعبير.

ترمب يعرّض الباحثين عن الحقيقة والصحفيين الذين يجرؤون على تحدي النظام السعودي وغيره من الحكومات غير المتسامحة لخطر شديد بغض النظر عن المكان الذي يقطنون فيه .

رفض ترمب التصرف في قضية مقتل خاشقجي يعطي الضوء الأخضر الرمزي للشاب المتعطش للقوة محمد بن سلمان كي يتمكن من مواصلة مآربه المتهورة في السعودية والعالم العربي ربما للسنوات الأربعين أو الخمسين المقبلة من دون مواجهة أي عواقب.

الحجة الساخرة المظلمة التي تقول إنّ الولايات المتحدة يجب أن تسمح لابن سلمان بالتهرب من جريمة القتل فقط حتى تتمكن من الاستمرار في بيع المعدات العسكرية إلى السعودية هي حجة جبانة أخلاقيًا بقدر ما هي سياسة حمقاء.

كارِن عطية نقلت عن كبير الباحثين في مركز التفاهم الإسلامي-المسيحي بجامعة جورج تاون عبد الله العودة قوله: " إن سمحنا لقاتل بالإفلات لأننا نعتقد أنّه يمكننا عقد بعض الصفقات معه، فإنّنا نعزز فكرة أن المال يمكنه إسكات الجميع، وهذه هي الرسالة الخطيرة التي أفرزت صدام حسين ومعمر القذافي".

عطية كتبت أن الولايات المتحدة يمكنها تحسين حماية العلاقة الجيدة مع السعودية على الأمد الطويل من خلال بناء علاقة مع الشعب السعودي والمؤسسات وحتى غالبية العائلة المالكة. أو أن نخاطر بفقدان كل ذلك من خلال حماية فرد واحد قوي ثَبَتَ تورطه في جريمة فظيعة.

النظام السعودي سارع إلى تقديم رواية متحيزة عن مقتل جمال وغيَّر روايته عدة مرات. لقد قوَّض النظام نفسه وأثبت للعالم أنه يفضِّل الاختباء خلف الأكاذيب بدلًا من تصحيح أخطائه واختيار طريق أكثر تسامحًا وسلمية.

أصوات موالية للنظام السعودي، بما فيها نجل الرئيس إريك ترمب، جادلت حول أنّ وفاة صحفي واحد لا يجب أن تدمر العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية. لكن هذه الأصوات تفشل في تأطير القضية بشكل صحيح.

ستستمر العلاقة الأمريكية-السعودية على أساس كون الأخيرة دولة مُصَدِّرة للنفط. لكن ما يجب إنهاؤه هو إطراء الولايات المتحدة الصريح لولي العهد وتأييدها له.

على الرغم من شناعة موت جمال وما تكبده من الألم لزملائه وعائلته وأصدقائه، فإنّ ذلك مجرد آخر دلالة مزعجة على استهتار بن سلمان السياسي.

ثمة من يجادل أنّ على بن سلمان أنّ يظل وليًا للعهد من أجل "الاستقرار". لكننا رأينا هذا المشهد من قبل. من موبوتو سيسي سيكو في الكونغو إلى أوغستو بينوشيه في تشيلي، لقد أرهب الدكتاتوريون المدعومون من النُخَب في العواصم الغربية مواطنيهم وزعزعوا استقرار مناطقهم. وتحثّ ذات الحكومات شعوب هذه الدول على الابتسام وتحمّل قمعها لأن البديل يُفترَض أنّه أسوأ.

بالنسبة للسعودية، لقد تجرأ خاشقجي على الإعلان في كتاباته أنّ مواطني السعودية يستحقون أفضل من قمع محمد بن سلمان. لقد قُتل بسبب كتاباته لأنه كان على حق.

في العامين الماضيين، وتحت وطأة صعود ولي العهد إلى السلطة، اعتُقِل عشرات من الإصلاحيين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان (بمن فيهم النساء المسنّات). وتعرض الكثيرون للتعذيب وأفادت منظمة العفو الدولية أنّ الناشطات السجينات تعرضن للتحرش الجنسي.

التحالف الذي تقوده السعودية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة نظّم حرباً كارثية في اليمن تسببت في أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

لقد حان الوقت لكي يتصرف الكونغرس ويتخذ إجراءات للحد من السلوك الخطير للسعودية من اليمن إلى قمعها الدموي للنقاد السلميين. لأننا إذا لم نفعل ذلك، فإنّ موت خاشقجي سيكون بقعة دم تلطخ ضمير أمريكا الأخلاقي ولن يمحوها الزمن أبدًا ولا أموال الإسكات السعودية.

بيان البيت الأبيض حول خاشقجي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية، رغم أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي كان لديه علم بخطة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض.