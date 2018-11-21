شاهد: الاحتلال يهدم العديد من المحال التجارية في القدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،الأربعاء، 20 محلا تجاريا بمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن عمر هذه المتاجر يزيد عن 10 سنوات.

أكبر عملية هدم منذ سنوات:

جرافات وآليات الاحتلال، شرعت بأكبر عملية هدم جماعية منذ سنوات، لعدد واسع من متاجر الفلسطينيين في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات محدودة.

عمليات التدمير والهدم التي تنفذها جرافات الاحتلال جرت، الأربعاء، وسط حصار عسكري مشدد فرضته قوات الاحتلال على محيط المنطقة.

قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم في كلا الاتجاهين أمام مركبات المواطنين، ووسط انتشار واسع لجنود الاحتلال، في حين ما زال التوتر سيد الموقف في المخيم.

سلطات الاحتلال سلمت، أمس الثلاثاء، إخطارات بهدم نحو 20 متجرًا فلسطينيًا في الشارع الرئيسي للمخيم، خلال 12 ساعة، بذريعة البناء غير المرخص، رغم أن عمر هذه المنشآت يزيد عن عشرة أعوام.

سكان المخيم ساعدوا أصحاب المحال التجارية، عقب إبلاغهم بهدمها أمس، بإخلاء المحال من البضائع والمعدات، كما أن العديد من العائلات تضررت بفعل هذا الهدم.

سائر تجار المنطقة أعربوا عن خشيتهم من أن تكون هذه العملية مقدمة لعملية أوسع لتفريغ مدخل المخيم من كافة المحال التجارية.

https://twitter.com/qudsn/status/1065178874936475648?ref_src=twsrc%5Etfw

اقتحامات متواصلة:

مخيم شعفاط، كان قد شهد أمس الثلاثاء، مواجهات "عنيفة" مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، تخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

سلطات الاحتلال تشن حملة كبيرة في مخيم شعفاط، حيث توزع هذه الإخطارات الجماعية لمنشآت تجارية تعتاش منها عشرات العائلات الفلسطينية، إضافة الى اقتحامات شبه يومية وتحرير مخالفات عشوائية للمركبات.

جرافات بلدية الاحتلال كانت قد هدمت قبل نحو أسبوعين بناية سكنية تضم ١٢ شقة سكنية في حي رأس شحادة بمخيم شعفاط.

https://twitter.com/omamahwest/status/1065147579980238848?ref_src=twsrc%5Etfw

أين المجتمع الدولي؟

مركز حماية لحقوق الإنسان دان بأشد العبارات، سياسة الأبارتايد، التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا على أن مدينة القدس جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني.

المركز أكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، شجعه على ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية.

المركز دعا المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، للعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عمومًا وبمدينة القدس على وجه الخصوص.

https://twitter.com/safiya0742/status/1064963790545059842?ref_src=twsrc%5Etfw