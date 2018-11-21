شاهد: إصابة إسرائيلي في عملية طعن جنوبي القدس المحتلة

أصيب مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة، فيما سلّم المنفذ نفسه لشرطة الاحتلال، مساء أمس، كما أُعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال تنفيذه عملية طعن الأسبوع الماضي.

وفي القدس أيضًا، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 20 متجرا فلسطينيا بحجة البناء غير المرخص، رغم أن عمر هذه المنشآت يزيد عن عشر سنوات.

عملية طعن في "بيت جالا"

الإعلام الإسرائيلي أفاد بإصابة مستوطن (35 عامًا) في وجهه، جراء تعرضه للطعن قرب مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي مدينة بيت جالا جنوبي القدس المحتلة، ونُقل للعلاج، ووصفت إصابته بالطفيفة.

قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل مدينة بيت جالا والطريق المؤدي من بيت جالا إلى قرية الولجة وإلى مدينة القدس بالاتجاهين، وانتشر جنود الاحتلال في المنطقة وخصوصا الأراضي الزراعية القريبة منها بحثا عن منفذ العملية.

منفذ العملية وهو من سكان مخيم الدهيشة في العشرينات من عمره، تمكّن من الفرار قبل أن يعود ويسلم نفسه لجيش الاحتلال عند حاجز قبة راحيل ببيت لحم.

الشهيد المقدسي عبدالرحمن أبوجمل منفذ عملية جبل المكبر بالقدس المحتلة (مواقع فلسطينية)

شهيد مقدسي

استشهد الفتى الفلسطيني عبدالرحمن أبو جمل (17 عامًا)، من سكان بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المنصرم.

عائلة أبو جمل قالت إن محاميها أبلغهم بنبأ استشهاد نجلهم في أحد المشافي الإسرائيلية في المدينة المحتلة أمس، ومُنعت العائلة خلال الأيام الماضية من زيارته والاطمئنان عليه، وهو قيد الاعتقال ومصاب، كما لم تبلغ عن مكان إصابته وحالته الصحية.

قوات الاحتلال كانت قد أطلقت الرصاص الحي على الفتى أبو جمل، بدعوى تنفيذه عملية طعن بمركز شرطة "عوز" المقام على أراضي قرية جبل المكبر، وجرى نقله إلى مستشفى "شعاريه تصيدق" غربي القدس للعلاج، وأعلن الأطباء عن استشهاده مساء أمس.

في العملية، أصيب خمسة عناصر من شرطة الاحتلال بجروح مختلفة، كما أصيب المنفذ، وزعمت شرطة الاحتلال أن أبو جمل تمكن من الدخول إلى مركز الشرطة، بعد أن تسلق السياج المحيط بالمكان، ثم نفّذ العملية.

جيش الاحتلال كان قد اعتقل الخميس الماضي، أفراد عائلة الفتى بعد مداهمة المنزل، فيما أفرج عنهم في وقتٍ لاحق، وعمل الجيش على تفتيش المنزل وتصويره وهددت القوات بهدمه.

عائلة الشهيد طالبت في وقت سابق بالكشف عن كاميرات المراقبة داخل مركز الشرطة، وكشف ملابسات ما جرى في الموقع، وقالت إن نجلها قبل مغادرته المنزل أخبرها بأنه متوجه للبقالة لشراء الحليب ولم يعد، وفوجئوا باتهامه بتنفيذ العملية.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نعت الشهيد أبو جمل، مشددة على أن مقاومة المحتل هي خيارهم ودربهم لنيل الحرية، ودفاعًا عن الأقصى والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

إخطارات بهدم متاجر فلسطينية بالقدس المحتلة (المركز الفلسطيني للإعلام)

إخطارات بهدم متاجر فلسطينية

سلطات الاحتلال، أخطرت مساء أمس، بهدم 20 منشأة تجارية في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص.

مصادر محلية، قالت إن أعدادًا كبيرة من قوات الاحتلال دهمت مخيم شعفاط رفقة موظفين من بلدية الاحتلال، وسلمت أصحاب محال تجارية موجودة على امتداد الشارع الرئيسي للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة.

المصادر، أوضحت أن المتاجر الفلسطينية المُخطرة بالهدم بُنيت منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

مخيم شعفاط، كان قد شهد أمس مواجهات "عنيفة" مع قوات الاحتلال؛ خلال اقتحامه للمخيم، تخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

سلطات الاحتلال تشن حملة كبيرة في مخيم شعفاط، حيث توزع هذه الإخطارات الجماعية لمنشآت تجارية تعتاش منها عشرات العائلات الفلسطينية، ومؤخرًا هدمت جرافات الاحتلال بناية ضخمة وهددت بهدم غيرها، إضافة الى اقتحامات شبه يومية وتحرير مخالفات عشوائية للمركبات.

إخطار بهدم منشأة تجارية فلسطينية بالقدس (قدس برس)