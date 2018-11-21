سناتور جمهوري: البيت الأبيض يعمل كـ"شركة علاقات عامة" لحساب ابن سلمان
21/11/2018
استنكر سناتور جمهوري بارز، محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحييد ولي العهد السعودي عن جريمة قتل جمال خاشقجي، معتبرا أن الرئيس يؤدي دور "شركة علاقات عامّة" تعمل لحساب ولي العهد.
السناتور الجمهوري البارز، بوب كوركر استنكر، حديث الرئيس الأمريكي حول مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول والذي جاء مخالفا لتقرير المخابرات الأمريكية حول مسؤولية ولي العهد السعودي في ذلك.
ترمب يتجاهل تقرير مخابراته:
بوب كوركر، قال في تغريدة على تويتر "ما كنت أظنني سأحيا إلى يوم أرى فيه البيت الأبيض يعمل كشركة علاقات عامة لولي عهد المملكة العربية السعودية".
جمهوريون آخرون، انتقدوا خيار ترمب الدفاع عن ولي العهد السعودي، فقال السناتور راند بول إنّ "هذا البيان يضع السعودية أولاً وليس أمريكا أولاً"، في إشارة إلى الشعار الذي لا يكفّ ترمب عن ترديده وهو "أمريكا أولاً".
أمّا السناتور جيف فليك، الشديد الانتقاد لترمب، فقد قال في تغريدة على " إنّ الحلفاء الوثيقين لا يخطّطون لقتل صحافي.. الحلفاء الوثيقون لا يوقعون بأحد مواطنيهم في فخّ لقتله".
جزم السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من ترمب الأحد إنّه "يستحيل تصديق" أنّ محمد بن سلمان لم يكن يعلم بما فعله الفريق السعودي الذي أرسل إلى تركيا لقتل جمال خاشقجي.
كان الرئيس الأمريكي دوناد ترمب، قال للصحفيين في وقت سابق الثلاثاء إنّ وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لم تتوصّل إلى أيّ " شيء قاطع" يدلّ على أنّ ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي، مناقضاً بذلك ما أوردته تقارير إعلامية من أن الوكالة استنتجت أنّ الأمير محمد بن سلمان هو الذي أمر بقتل الصحافي السعودي.
ترمب أكد كذلك في بيان، أمس أنّ الولايات المتحدة تعتزم "البقاء شريكاً راسخاً للسعودية".