سناتور جمهوري: البيت الأبيض يعمل كـ"شركة علاقات عامة" لحساب ابن سلمان

استنكر سناتور جمهوري بارز، محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحييد ولي العهد السعودي عن جريمة قتل جمال خاشقجي، معتبرا أن الرئيس يؤدي دور "شركة علاقات عامّة" تعمل لحساب ولي العهد.

السناتور الجمهوري البارز، بوب كوركر استنكر، حديث الرئيس الأمريكي حول مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول والذي جاء مخالفا لتقرير المخابرات الأمريكية حول مسؤولية ولي العهد السعودي في ذلك.

ترمب يتجاهل تقرير مخابراته:

كوركر: البيت الأبيض يعمل شركة علاقات عامة لولي عهد السعودية