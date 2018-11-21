زعيما لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس يطالبان بتحقيق جديد في قضية خاشقجي
21/11/2018
قال زعيما، الجمهوريين والديمقراطيين، في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنهما طلبا من الرئيس دونالد ترمب فتح تحقيق حقوقي ثانٍ في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
زعيما، الجمهوريين والديمقراطيين، في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر وبوب مينينديز بعثا برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، طالبا فيها بتفعيل بندٍ في "قانون ماغنيتسكي الدولي" للمحاسبة في قضايا حقوق الإنسان، يُلزم الرئيس بتحديد إن كان هناك طرف أجنبي مسؤول عن انتهاكٍ لحقوق الإنسان.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر، قال، في وقت سابق، إنه لم يتخيل يوما أن يتحول البيت الأبيض إلى شركة علاقات عامة لحساب ولي العهد السعودي.
كوركر أكد أنه يعتقد أن ولي العهد السعودي قد أشرف على عملية قتل خاشقجي.
كوركر: "إنه وضع حساس للغاية عندما يكون لدينا حليف منذ وقت طويل، لكن اللغة التي استخدمت في بيان البيت الأبيض حول مقتل جمال خاشقجي جعلت البيان كما لو أنه صادر للمملكة العربية السعودية لا للولايات المتحدة".
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال إن بلاده ستفرض عقوبات على السعودية بشأن مقتل خاشقجي، تشمل الأشخاص المعنيين في الأسرة الحاكمة.
غراهام قال في تغريدات على "تويتر"، أن سلوك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتسم بعدم احترام العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.
غراهام أكد على أنه سيكون هناك دعم قوي من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لفرض عقوبات أمريكية جدية على الرياض.
غراهام: "يجب التعامل أحياناً مع جهات شريرة فاعلةٍ على المسرح الدولي، لكن التخلي عن صوت الأخلاق يؤدي إلى التخلي عن أفضل ما نملك"، حسب تعبيره.
بيان البيت الأبيض حول خاشقجي:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية، رغم أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي كان لديه علم بخطة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأشار ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض.
العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينفيان بقوة أي معرفة بتخطيط أو تنفيذ القتل.
أجهزة مخابراتنا تواصل تقييم جميع المعلومات، لكن قد يكون من الوارد جدا أن ولي العهد كان على علم بهذا الحادث المأساوي- ربما كان على علم به وربما لا!.
ربما لن نعرف أبدا الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي.
علاقاتنا هي مع المملكة العربية السعودية. والولايات المتحدة تعتزم أن تبقى شريكا راسخا للسعودية.
السعودية حليف كبير في معركتنا الهامة ضد إيران.
إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود (العسكرية)، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين.
سأنظر في كل الأفكار التي يتم تقديمها، لكن فقط إذا كانت متلائمة مع أمن وسلامة أمريكا.
فرضنا عقوبات ضد 17 سعوديا تورطوا في قتل خاشقجي والتخلص من جثته.
ممثلون عن السعودية قالوا إن خاشقجي كان "عدوا للدولة" وعضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لم يتخذ بناء على هذا.
أعلم أن أعضاء في الكونغرس ربما يرغبون في اتخاذ قرارات في اتجاه مختلف لأسباب سياسية أو غيرها وهم أحرار في ذلك.
السعودية هي ثاني أكبر منتج نفط في العالم بعد الولايات المتحدة، واستجابت لطلبنا بجعل أسعار النفط معقولة، وهذا أمر مهم للغاية للعالم.
الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكًا قويًا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة.