زعيما لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس يطالبان بتحقيق جديد في قضية خاشقجي

قال زعيما، الجمهوريين والديمقراطيين، في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنهما طلبا من الرئيس دونالد ترمب فتح تحقيق حقوقي ثانٍ في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

زعيما، الجمهوريين والديمقراطيين، في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر وبوب مينينديز بعثا برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، طالبا فيها بتفعيل بندٍ في "قانون ماغنيتسكي الدولي" للمحاسبة في قضايا حقوق الإنسان، يُلزم الرئيس بتحديد إن كان هناك طرف أجنبي مسؤول عن انتهاكٍ لحقوق الإنسان.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر، قال، في وقت سابق، إنه لم يتخيل يوما أن يتحول البيت الأبيض إلى شركة علاقات عامة لحساب ولي العهد السعودي.

كوركر أكد أنه يعتقد أن ولي العهد السعودي قد أشرف على عملية قتل خاشقجي.

كوركر: "إنه وضع حساس للغاية عندما يكون لدينا حليف منذ وقت طويل، لكن اللغة التي استخدمت في بيان البيت الأبيض حول مقتل جمال خاشقجي جعلت البيان كما لو أنه صادر للمملكة العربية السعودية لا للولايات المتحدة".

السيناتور الجمهوري بوب كوركر

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال إن بلاده ستفرض عقوبات على السعودية بشأن مقتل خاشقجي، تشمل الأشخاص المعنيين في الأسرة الحاكمة.

غراهام قال في تغريدات على "تويتر"، أن سلوك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتسم بعدم احترام العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.

غراهام أكد على أنه سيكون هناك دعم قوي من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لفرض عقوبات أمريكية جدية على الرياض.

غراهام: "يجب التعامل أحياناً مع جهات شريرة فاعلةٍ على المسرح الدولي، لكن التخلي عن صوت الأخلاق يؤدي إلى التخلي عن أفضل ما نملك"، حسب تعبيره.

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام

بيان البيت الأبيض حول خاشقجي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية، رغم أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي كان لديه علم بخطة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض.