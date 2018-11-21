دعوى قضائية ضد ولي عهد أبوظبي تتهمه بارتكاب جرائم حرب

قالت منظمة حقوقية إنها رفعت دعوى قضائية ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لفرنسا، تتهمه بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن.

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