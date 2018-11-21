دعوى قضائية ضد ولي عهد أبوظبي تتهمه بارتكاب جرائم حرب

قالت منظمة حقوقية إنها رفعت دعوى قضائية ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لفرنسا، تتهمه بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن.
التفاصيل:
- الدعوى ذكرت أن ولي عهد أبو ظبي بصفته نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات "أمر بقصف الأراضي اليمنية" وبالتالي مسؤول عن هجمات أصابت مدنيين.
- منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، أقامت الدعوى أمام محكمة في باريس.
- جوزيف بريهام محامي المنظمة الحقوقية قال إن عددا من اليمنيين انضموا إلى الدعوى القضائية.
- الدعوى تستند إلى تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة جاء فيه أن هجمات للتحالف ربما تشكل جرائم حرب وأن عمليات تعذيب جرت في مركزين تسيطر عليهما القوات الإماراتية.
- الدعوى تشير إلى قصف مبنى في العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حيث كان يقام عزاء والد وزير الداخلية في حكومة الحوثي.
- الدعوى تتضمن وثائق من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام حول اعتقالات تعسفية واستخدام القنابل العنقودية غير القانونية.
- محامون قالوا إن المحاكم الفرنسية مختصة بنظر القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
- هناك بالفعل شكوى مماثلة قُدمت في أبريل/ نيسان ضد ولي العهد السعودي.
- تتزايد الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقييد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا عسكريا لمحاربة الحوثيين والذين يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن والعاصمة صنعاء.
- فرنسا لديها قاعدة عسكرية في الإمارات.
- أسفرت حرب اليمن عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وأجبرت أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح عن منازلهم أي ما يعادل أكثر من عشرة بالمئة من سكان البلاد.