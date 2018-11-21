ترمب: لا أعقد صفقات شخصية مع السعودية ولا أحصل منها على أموال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يعقد صفقات شخصية مع السعودية ولم يحصل منها على أموال، وذلك في أعقاب إصداره بيانا قال فيه إن الولايات المتحدة ستقف مع السعودية.

أبرز تصريحات ترمب للصحفيين

لن أدمر اقتصاد العالم أو اقتصاد بلادنا لمجرد أن أكون متهورا في العلاقة مع السعودية.

لا أقوم بعقد صفقات شخصية مع السعودية ولا أحصل منها على أموال والتركيز هو على مصلحة الولايات المتحدة أولا.

تقرير CIA بشأن مقتل خاشقجي ليس جازما.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو إن بلاده قد تطلب من الأمم المتحدة تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي.

وقال تشاوويش أوغلو في تصريحات صحفية:-