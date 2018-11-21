ترمب: لا أعقد صفقات شخصية مع السعودية ولا أحصل منها على أموال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يعقد صفقات شخصية مع السعودية ولم يحصل منها على أموال، وذلك في أعقاب إصداره بيانا قال فيه إن الولايات المتحدة ستقف مع السعودية.
أبرز تصريحات ترمب للصحفيين
- لن أدمر اقتصاد العالم أو اقتصاد بلادنا لمجرد أن أكون متهورا في العلاقة مع السعودية.
- لا أقوم بعقد صفقات شخصية مع السعودية ولا أحصل منها على أموال والتركيز هو على مصلحة الولايات المتحدة أولا.
- تقرير CIA بشأن مقتل خاشقجي ليس جازما.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو إن بلاده قد تطلب من الأمم المتحدة تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي.
وقال تشاوويش أوغلو في تصريحات صحفية:-
- أنقرة قد تطلب رسميا تحقيقا من الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي إذا وصل التعاون مع السعودية إلى طريق مسدود.
- بحثت مع نظيري الأمريكي التطورات الأخيرة حول جريمة خاشقجي.
- أكدنا مع الجانب الأمريكي على ضرورة الكشف عن ملابسات قضية خاشقجي.
- السعودية لم تبد تعاونا كبيرا مع تركيا ومن حقنا أمن نحصل على المعلومات بشأن مقتل خاشقجي.
- لا نجد التعاون مع السعودية على المستوى المطلوب بشأن قضية خاشقجي.
- بعض الدول أخبرتنا بأنها تعمل على آلية تتعلق بطريقة عمل لجنة التحقيق الدولية.
- أكدنا استعدادنا لمشاركة جميع ما نملكه من أدلة في حال تقرر فتح تحقيق دولي بشأن خاشقجي.