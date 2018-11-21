تركيا: قد نطلب رسميا تحقيقا من الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا قد تطلب رسميا تحقيقا من الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي إذا وصل التعاون مع السعودية إلى طريق مسدود.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن، أنه يجب على السعودية أن تزود بلاده بمعلومات عن سير التحقيق الذي تجريه بشأن مقتل خاشقجي. وتساءل عن سبب إطلاق سراح بعض المعتقلين في هذه القضية، وعن السبب وراء طلب الإعدام لخمسة اخرين.

تصريحات أوغلو عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو:

من نفذ هذه الجريمة هو شخص يستمتع بالقتل، مشيراً إلى أن وجود متعاون محلي يؤكد التخطيط المُسبـق لهذه الجريمة.

نتلقى اتصالات من وزراء خارجية عدد من الدول، وهناك دولا أعدت آليات لإمكانية تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة.

تركيا تعتبر أن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي مسألة اهم من العلاقات التجارية، ومصرون على المضي قدما بمسيرة التحقيق حتى النهاية.

من الضروري أن تتعاون السعودية مع تركيا أيضاً، عوضاً عن مطالبتها بالاطلاع على المعلومات التي لديها، وتركيا لها الحق بالحصول على معلومات من السعودية بشأن التحقيق الذي تجريه في هذه الجريمة.

يجب عدم التحجج بالمصالح الاقتصادية وصفقات السلاح، للتستر على هذه الجريمة،وتركيا تتعامل مع موضوع هذه الجريمة بمعزل عن العلاقات الثنائية مع السعودية.

تركيا لا ترغب بإفساد علاقتها مع السعودية؛ لكن لا يمكن أن تتخلى عن مبادئها، أولوياتها هي تطبيق القانون.

تركيا ليست راضية تماما عن مستوى التعاون الذي تتلقاه من السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

تركيا أطلعت الولايات المتحدة على أحدث المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، مكررا موقف أنقرة بأن الحقيقة يجب أن تتضح بشأن من أعطى التوجيهات بقتله.

أوغلو ذكر أن تركيا سلمت الولايات المتحدة قائمة بأسماء 84 فردا، تريد تسلميهم بشأن صلاتهم برجل الدين فتح الله غولن، والذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير محاولة انقلاب في 2016 وهو ما ينفيه غولن، وأضاف الوزير أن أنقرة سلمت القائمة في أعقاب مكالمة هاتفية بين أردوغان وترمب.

بيان البيت الأبيض حول خاشقجي:

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية، رغم أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي كان لديه علم بخطة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض.

العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينفيان بقوة أي معرفة بتخطيط أو تنفيذ القتل.

أجهزة مخابراتنا تواصل تقييم جميع المعلومات، لكن قد يكون من الوارد جدا كون ولي العهد على علم بهذا الحادث المأساوي- ربما كان على علم به وربما لا!.

ربما لن نعرف أبدا الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي.

علاقاتنا هي مع المملكة العربية السعودية. والولايات المتحدة تعتزم أن تبقى شريكا راسخا للسعودية.

السعودية حليف كبير في معركتنا الهامة ضد إيران.

إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود (العسكرية)، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين.

سأنظر في كل الأفكار التي يتم تقديمها، لكن فقط إذا كانت متلائمة مع أمن وسلامة أمريكا.

فرضنا عقوبات ضد 17 سعوديا تورطوا في قتل خاشقجي والتخلص من جثته.

ممثلون عن السعودية قالوا إن خاشقجي كان "عدوا للدولة" وعضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لم يتخذ بناء على هذا.

أعلم أن أعضاء في الكونغرس ربما يرغبون في اتخاذ قرارات في اتجاه مختلف لأسباب سياسية أو غيرها وهم أحرار في ذلك.

السعودية هي ثاني أكبر منتج نفط في العالم بعد الولايات المتحدة، واستجابت لطلبنا بجعل أسعار النفط معقولة، وهذا أمر مهم للغاية للعالم.

الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكًا قويًا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة.

خلفية: