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بومبيو: سنضمن بقاء علاقتنا مع السعودية قوية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
21/11/2018

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستضمن بقاء العلاقات الأمريكية قوية مع السعودية من أجل حماية الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد بيان البيت الأبيض أمس الثلاثاء بأن واشنطن ستواصل دعم الرياض على الرغم من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
  • السعودية شريك مهم للولايات المتحدة في مجال الأمن القومي وضد إيران.
  • سجل حقوق الإنسان في السعودية به شوائب ولكنه أحرز خطوات إلى الأمام.
  • سنضمن دعم الولايات المتحدة الدائم لحقوق الإنسان.
  • واشنطن لديها دليل على تورط 17 مسؤولاً سعوديا في قتل خاشقجي واتخذت الخطوات اللازمة.
  • سوف نحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي وقد فعلنا ذلك.
  • واشنطن فرضت عقوبات جدية جداً ضد 17 مسؤولاً سعوديا رفيعاً متورطاً في قتل خاشقجي.
  • ترمب على استعداد للنظر في التشريعات التي سيقدمها الكونغرس فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.
  • إذا قدم أعضاء الكونغرس أفكاراً جيدة لتعزيز الأمن القومي ستكون إدارة ترمب سعيدة بدعمها.

من جانبه، أدلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتصريحات لشبكة CNBC الأمريكية التلفزيونية، أبرز ما جاء فيها:-

تصريحات الجبير
  • أوضحنا أن الحكومة السعودية وولي العهد غير متورطين إطلاقا في مقتل خاشقجي.
  • من الغريب أن أشخاصا كونوا رأيا في القضية منذ اليوم الأول من دون حصولهم على قرائن.
  • السعودية أدينت من دون تقديم دلائل ومن دون معرفة الوقائع.
  • الرئيس ترمب ووزارة الخارجية وصفا تقرير الاستخبارات الأمريكية بأنه غير دقيق.
  • الملك سلمان وولي عهده خط أحمر بالنسبة لكل سعودي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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