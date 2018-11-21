بومبيو: سنضمن بقاء علاقتنا مع السعودية قوية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستضمن بقاء العلاقات الأمريكية قوية مع السعودية من أجل حماية الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد بيان البيت الأبيض أمس الثلاثاء بأن واشنطن ستواصل دعم الرياض على الرغم من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

السعودية شريك مهم للولايات المتحدة في مجال الأمن القومي وضد إيران.

سجل حقوق الإنسان في السعودية به شوائب ولكنه أحرز خطوات إلى الأمام.

سنضمن دعم الولايات المتحدة الدائم لحقوق الإنسان.

واشنطن لديها دليل على تورط 17 مسؤولاً سعوديا في قتل خاشقجي واتخذت الخطوات اللازمة.

سوف نحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي وقد فعلنا ذلك.

واشنطن فرضت عقوبات جدية جداً ضد 17 مسؤولاً سعوديا رفيعاً متورطاً في قتل خاشقجي.

ترمب على استعداد للنظر في التشريعات التي سيقدمها الكونغرس فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.

إذا قدم أعضاء الكونغرس أفكاراً جيدة لتعزيز الأمن القومي ستكون إدارة ترمب سعيدة بدعمها.

من جانبه، أدلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتصريحات لشبكة CNBC الأمريكية التلفزيونية، أبرز ما جاء فيها:-

تصريحات الجبير