بالرغم من الانتقادات.. ترمب يشكر السعودية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشكر إلى السعودية على خلفية تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
التفاصيل:
- الرئيس الأمريكي أشار في تغريدته إلى أن خفض أسعار النفط وفر الكثير من الضرائب التي كان سيدفعها الأمريكيون والعالم ككل.
- ترمب طالب بمزيد من خفض الأسعار قائلا "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا شبيه بخفض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. هنيئا! 54 دولارا، كانت للتو 82 دولارا. شكرا للسعودية، لكن لنخفض أكثر".
- ترمب دأب على انتقاد ارتفاع أسعار النفط مرارا، كما انتقد دور منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن خطط إنتاجها وضغط على السعودية من أجل التحرك لخفض الأسعار.
-
تغريدة ترمب تأتي بعدما ربط قراره بمواصلة دعم الرياض برغبته في المحافظة على أسعار النفط المنخفضة.
-
في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، حذر الرئيس من أنه "إذا قطعنا العلاقات معهم، أعتقد أن أسعار النفط سترتفع بدرجة كبيرة. أبقيتها (أسعار النفط) منخفضة. ساعَدوني في إبقائها كذلك. لدينا حاليا أسعار نفط منخفضة، ولو نسبيا".
- أسعار النفط، التي تعافت بشكل ضئيل (واحد في المئة) الأربعاء، كانت انخفضت بأكثر من ستة في المئة خلال الفترة السابقة.
- أسعار النفط سجلت هبوطا حادا في غضون شهر ونصف منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنحو 20 دولارا للبرميل، بالنسبة لخام برنت نزولا من 86 دولارا للبرميل إلى متوسط 64 دولارا حاليا.
- دول في أوبك إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة رفعت إنتاج النفط الخام بنسب متباينة خلال الأشهر الماضية، ما يهدد بعودة تخمة المعروض للسوق العالمية.
- أعضاء منظمة أوبك سيعقدون اجتماعا في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في مقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا لاتخاذ قرار خفض الإنتاج من عدمه في 2019، لضبط الأسواق.
بيان خاشقجي:
- تغريدة الرئيس الأمريكي تأتي بالرغم من توجيه انتقادات حادة له على خلفية بيانه بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.
- ترمب تعهد الثلاثاء بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية على الرغم من قوله إنه "قد يكون من الوارد جدا" أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه علم بخطة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده الشهر الماضي.
- مصادر مطلعة قالت إن وكالة المخابرات المركزية تعتقد أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
- في تحد لضغوط المشرعين الأمريكيين لفرض عقوبات أشد على السعودية، قال ترمب أيضا إنه لن يلغي العقود العسكرية مع المملكة لأن "حماقة" كهذه لن تفيد سوى روسيا والصين اللتين تنافسان واشنطن في سوق الأسلحة.