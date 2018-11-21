بالرغم من الانتقادات.. ترمب يشكر السعودية

في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، حذر الرئيس من أنه "إذا قطعنا العلاقات معهم، أعتقد أن أسعار النفط سترتفع بدرجة كبيرة. أبقيتها (أسعار النفط) منخفضة. ساعَدوني في إبقائها كذلك. لدينا حاليا أسعار نفط منخفضة، ولو نسبيا".