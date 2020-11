بالرغم من الانتقادات.. ترمب يشكر السعودية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشكر إلى السعودية على خلفية تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018