أردوغان: قرار المحكمة الأوربية "مساندة للإرهاب"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بشأن صلاح الدين دمرتاش الزعيم المعارض المسجون الموالي للأكراد يصل إلى حد "مساندة الإرهاب".
تصريحات أردوغان
- يدا دمرتاش ملطخة بدماء 50 شخصا.
- أوربا تسمح بتجول أنصار "المنظمات الإرهابية" بحرية، وتضيق الخناق على المواطنين الذين يحبون بلادنا.
- لا يحق لأي دولة أو مؤسسة تشيد بأنصار فتح الله غولن أن تتحدث عن الديمقراطية. هذا ليس سعيا لتحقيق العدالة إنه ببساطة "محبة للإرهاب".
خلفية
- أمس الثلاثاء حثت المحكمة الأوربية تركيا على سرعة الفصل في قضية دمرداش وقالت إن اعتقاله على ذمة المحاكمة امتد لفترة لا يمكن تبريرها.
- ألقي القبض على دمرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في اتهامات تتعلق "بالإرهاب".
- حكم عليه بالسجن أكثر من أربع سنوات في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب كلمة ألقاها عام 2013 لكنه يواجه عدة اتهامات أخرى.
- بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى فعليا فترة السجن المحكوم عليه بها.
- يتهم أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
- ينفي حزب الشعوب أي صلة مباشرة بالمنظمة المحظورة التي تشن تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي "منظمة إرهابية".