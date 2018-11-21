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سياسة

أردوغان: قرار المحكمة الأوربية "مساندة للإرهاب"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
21/11/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بشأن صلاح الدين دمرتاش الزعيم المعارض المسجون الموالي للأكراد يصل إلى حد "مساندة الإرهاب".

تصريحات أردوغان
  • يدا دمرتاش ملطخة بدماء 50 شخصا.
  • أوربا تسمح بتجول أنصار "المنظمات الإرهابية" بحرية، وتضيق الخناق على المواطنين الذين يحبون بلادنا.
  • لا يحق لأي دولة أو مؤسسة تشيد بأنصار فتح الله غولن أن تتحدث عن الديمقراطية. هذا ليس سعيا لتحقيق العدالة إنه ببساطة "محبة للإرهاب".
خلفية
  • أمس الثلاثاء حثت المحكمة الأوربية تركيا على سرعة الفصل في قضية دمرداش وقالت إن اعتقاله على ذمة المحاكمة امتد لفترة لا يمكن تبريرها.
  • ألقي القبض على دمرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في اتهامات تتعلق "بالإرهاب".
  • حكم عليه بالسجن أكثر من أربع سنوات في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب كلمة ألقاها عام 2013 لكنه يواجه عدة اتهامات أخرى.
  • بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى فعليا فترة السجن المحكوم عليه بها.
  • يتهم أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
  • ينفي حزب الشعوب أي صلة مباشرة بالمنظمة المحظورة التي تشن تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي "منظمة إرهابية".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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