أردوغان: قرار المحكمة الأوربية "مساندة للإرهاب"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بشأن صلاح الدين دمرتاش الزعيم المعارض المسجون الموالي للأكراد يصل إلى حد "مساندة الإرهاب".

تصريحات أردوغان

يدا دمرتاش ملطخة بدماء 50 شخصا.

أوربا تسمح بتجول أنصار "المنظمات الإرهابية" بحرية، وتضيق الخناق على المواطنين الذين يحبون بلادنا.

لا يحق لأي دولة أو مؤسسة تشيد بأنصار فتح الله غولن أن تتحدث عن الديمقراطية. هذا ليس سعيا لتحقيق العدالة إنه ببساطة "محبة للإرهاب".

خلفية