908 أطفال فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ بداية العام

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن إسرائيل اعتقلت 908 من الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

بيان النادي بمناسبة يوم الطفل العالمي