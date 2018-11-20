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سياسة

908 أطفال فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ بداية العام

نادي الأسير الفلسطيني: طالب المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين
نادي الأسير الفلسطيني: طالب المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين
20/11/2018

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن إسرائيل اعتقلت 908 من الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

بيان النادي بمناسبة يوم الطفل العالمي
  • قرابة 270 طفلا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلي مجدو وعوفر  إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة.
  • سلطات الاحتلال تمارس مجموعة من الانتهاكات ضد الأطفال تبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم.
  • منذ عام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
  • نطالب المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهد أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
  • تشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقرب من 6000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وخمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.
المصدر : رويترز
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