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سياسة

مسؤول بالخارجية الأمريكية: أمر بن سلمان بقتل خاشقجي واضح تماما

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية
ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية
20/11/2018

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه "من الواضح تماما أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

أبرز ما ورد في تقرير شبكة أيه بي سي نيوز الأمريكية:
  • عقب اطلاع المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على تقييم "سي آي إيه"، حول مقتل خاشقجي، هناك إجماع كبير على أن القيادة السعودية متورطة في هذه الجريمة.. ولا أحد يناقش ذلك داخل الحكومة.
  • ومن بين الأدلة المذكورة في التقرير، كشف المسؤول، العلاقة بين أعضاء فريق القتل وولي العهد السعودي .
  • التقرير يستند إلى تتبع الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية السابقة بين فريق القتل والمساعدين لولي العهد، إلى جانب التقارير والتحليلات المستمدة من أرض الواقع.
خلفيات:
  • وكالات أنباء ووسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مصادر في الاستخبارات المركزية الأمريكية أنها توصّلت إلى أن محمد بن سلمان، من أمر باغتيال خاشقجي.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه بحلول "الثلاثاء" سيتسلم تقريرا عن مقتل خاشقجي يخلص إلى نتائج حول القضية.
  • خاشقجي، كان كاتبا في صحيفة واشنطن بوست وكان مقربا من الأسرة الحاكمة في السعودية قبل أن ينتقد ولي العهد في الآونة الأخيرة
  • قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على يد فريق سعودي ضم مقربين من ولي العهد السعودي. 
المصدر : صحف أمريكية + وكالات
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