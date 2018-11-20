مسؤول بالخارجية الأمريكية: أمر بن سلمان بقتل خاشقجي واضح تماما

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه "من الواضح تماما أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

أبرز ما ورد في تقرير شبكة أيه بي سي نيوز الأمريكية:

عقب اطلاع المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على تقييم "سي آي إيه"، حول مقتل خاشقجي، هناك إجماع كبير على أن القيادة السعودية متورطة في هذه الجريمة.. ولا أحد يناقش ذلك داخل الحكومة.

ومن بين الأدلة المذكورة في التقرير، كشف المسؤول، العلاقة بين أعضاء فريق القتل وولي العهد السعودي .

التقرير يستند إلى تتبع الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية السابقة بين فريق القتل والمساعدين لولي العهد، إلى جانب التقارير والتحليلات المستمدة من أرض الواقع.

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