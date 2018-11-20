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سياسة

لحظة بلحظة: تطورات الموقف الأمريكي من جريمة مقتل خاشقجي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
20/11/2018

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الرئيس الأمريكي قوله إنه من المحتمل أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

رويترز: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إنه من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة قتل خاشقجي.

البيت الأبيض: مقتل جمال خاشقجي جريمة لا تغتفر. 

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية.

البيت الأبيض: بعد إجراء بحث مستقل أصبح لدينا الكثير من التفاصيل عن جريمة.
مقتل خاشقجي.
ترمب: إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء العقود العسكرية مع السعودية، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين.
البيت الأبيض: في كل الأحوال علاقتنا هي مع المملكة العربية السعودية. 
البيت الأبيض: من المحتمل ألا نتمكن أبداً من معرفة جميع الحقائق المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي. 
البيت الأبيض: الاستخبارات تواصل النظر في المعلومات ومن المحتمل أن ولي العهد كان على علم بمقتل خاشقجي وربما لا. 
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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