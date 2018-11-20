لحظة بلحظة: تطورات الموقف الأمريكي من جريمة مقتل خاشقجي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الرئيس الأمريكي قوله إنه من المحتمل أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

رويترز: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إنه من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة قتل خاشقجي.

البيت الأبيض: مقتل جمال خاشقجي جريمة لا تغتفر.

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية.

البيت الأبيض: بعد إجراء بحث مستقل أصبح لدينا الكثير من التفاصيل عن جريمة.

مقتل خاشقجي.

ترمب: إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء العقود العسكرية مع السعودية، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين.

البيت الأبيض: في كل الأحوال علاقتنا هي مع المملكة العربية السعودية.

البيت الأبيض: من المحتمل ألا نتمكن أبداً من معرفة جميع الحقائق المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي.

البيت الأبيض: الاستخبارات تواصل النظر في المعلومات ومن المحتمل أن ولي العهد كان على علم بمقتل خاشقجي وربما لا.

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين.