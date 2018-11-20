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سياسة|الولايات المتحدة

قاض أمريكي يعطل قرار ترمب حرمان مهاجرين من اللجوء

ترمب يتحدث إلى الصحفيين حول توقيع أمر تنفيذي حول سياسة الهجرة مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستن نيلسن ونائب الرئيس مايك بنس
ترمب يتحدث إلى الصحفيين حول توقيع أمر تنفيذي حول سياسة الهجرة مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستن نيلسن ونائب الرئيس مايك بنس
20/11/2018

أصدر قاض أمريكي حكما بتعطيل مؤقت لأمر أصدره الرئيس دونالد ترمب يحرم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع المكسيك من اللجوء.

ويشير ذلك بحسب مراقبون إلى أحدث هزيمة قضائية لسياسات ترمب الخاصة بالهجرة.

التفاصيل:
  • القاضي جون تيغار في سان فرانسيسكو أصدر أمرا أمس (الإثنين) بتعليق مؤقت للأمر الخاص من الرئيس الأمريكي بحرمان المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع المكسيك من اللجوء للولايات المتحدة.
  • يسري هذا الحكم على الفور ويشمل جميع أنحاء البلاد ويستمر حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول على الأقل عندما يعقد القاضي جلسة أخرى لبحث إمكانية تمديد التعطيل لفترة أطول.
  • تيغار قال في حكمه إن الكونعرس الأمريكي سمح بوضوح للمهاجرين بطلب اللجوء بصرف النظر عن الطريقة التي دخلوا بها البلاد. واصفا القواعد الأخيرة بأنها "ابتعاد كبير" عن الممارسات السابقة.
  • القاضي تيغار كتب: "بصرف النظر عن نطاق سلطة الرئيس، إلا أنه لا يحق له إعادة كتابة قوانين الهجرة بوضع شرط يرفضه الكونغرس صراحة".
  • لم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين لوزارة العدل الأمريكية.
معلومات أساسية:
  • ينص نظام الهجرة الذي أعلنه ترمب على ألا يتعامل المسؤولون إلا مع طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين دخلوا البلاد بشكل قانوني.
  • جماعات الحقوق المدنية أقامت دعوى تشير إلى أن الأمر الصادر عن ترمب في 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني انتهاك للقانون الإداري وقانون الهجرة.
خلفية:
  • الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هو من رشح تيغار للمحكمة.
  • القضاء الأمريكي وقف من قبل في وجه سياسات سابقة لترمب متعلقة بالهجرة بينها إجراءات تستهدف مدن الملاذ.
  • يأتي الحكم في الوقت الذي يتحرك فيه الآلاف من سكان أمريكا الوسطى وبينهم عدد كبير من الأطفال صوب الحدود الأمريكية فرارا من العنف والفقر في أوطانهم. ووصل البعض منهم بالفعل إلى مدينة تيخوانا المكسيكية على الحدود مع كاليفورنيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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