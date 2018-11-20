قاض أمريكي يعطل قرار ترمب حرمان مهاجرين من اللجوء

أصدر قاض أمريكي حكما بتعطيل مؤقت لأمر أصدره الرئيس دونالد ترمب يحرم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع المكسيك من اللجوء.

ويشير ذلك بحسب مراقبون إلى أحدث هزيمة قضائية لسياسات ترمب الخاصة بالهجرة.

التفاصيل:

القاضي جون تيغار في سان فرانسيسكو أصدر أمرا أمس (الإثنين) بتعليق مؤقت للأمر الخاص من الرئيس الأمريكي بحرمان المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع المكسيك من اللجوء للولايات المتحدة.

يسري هذا الحكم على الفور ويشمل جميع أنحاء البلاد ويستمر حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول على الأقل عندما يعقد القاضي جلسة أخرى لبحث إمكانية تمديد التعطيل لفترة أطول.

تيغار قال في حكمه إن الكونعرس الأمريكي سمح بوضوح للمهاجرين بطلب اللجوء بصرف النظر عن الطريقة التي دخلوا بها البلاد. واصفا القواعد الأخيرة بأنها "ابتعاد كبير" عن الممارسات السابقة.

القاضي تيغار كتب: "بصرف النظر عن نطاق سلطة الرئيس، إلا أنه لا يحق له إعادة كتابة قوانين الهجرة بوضع شرط يرفضه الكونغرس صراحة".

لم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين لوزارة العدل الأمريكية.

معلومات أساسية:

ينص نظام الهجرة الذي أعلنه ترمب على ألا يتعامل المسؤولون إلا مع طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين دخلوا البلاد بشكل قانوني.

جماعات الحقوق المدنية أقامت دعوى تشير إلى أن الأمر الصادر عن ترمب في 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني انتهاك للقانون الإداري وقانون الهجرة.

خلفية: