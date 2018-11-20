شاهد: إيطاليا تأمر بمصادرة سفينة لإنقاذ المهاجرين

اتهم قضاة إيطاليون اليوم الثلاثاء منظمة أطباء بلا حدود الخيرية بإلقاء نفايات سامة بشكل غير قانوني في عدة موانئ في جنوب إيطاليا.

اتهامات إيطاليا

أصدر القضاة أمرا بالتحفظ على السفينة أكواريوس التي تديرها أطباء بلا حدود وأنقذت آلاف المهاجرين منذ عام 2016.

السفينة أكواريوس راسية في ميناء مرسيليا الفرنسي منذ سبتمبر/ أيلول بعد فشل القائمين عليها في تسجيلها لدى أي دولة كي تستأنف رحلاتها إلى جنوب البحر المتوسط. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الفرنسيون سيصادرون السفينة.

قال مكتب المدعي العام في كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية إنه يعتقد أن أفراد طاقمي السفينة أكواريوس وشقيقتها السفينة فوس برودنس ألقوا بشكل غير قانوني نفايات طبية يحتمل أن تكون خطيرة وسط قمامة عادية بين يناير كانون الثاني 2017 ومايو أيار 2018. وأضاف في بيان أن السلطات المحلية تسلمت 24 ألف كيلوغرام من النفايات المشبوهة في 11 ميناء في إيطاليا.

قال ممثلو الادعاء إنه بعد الكشف عن المواد المحتمل أن تكون خطيرة تهرب مشغلو السفينتين من دفع تكاليف التخلص من نفايات مقدارها 460 ألف يورو (526 ألف دولار). وأصدروا أمرا بتجميد هذا المبلغ على الفور في أرصدة المنظمتين.

ذكر ممثلو الادعاء أنه يجري التحقيق مع نحو 24 شخصا منهم اثنان من موظفي الشحن الإيطاليين على خلفية القضية.

رد المنظمة

أطباء بلا حدود نفت ارتكاب أي جريمة واتهمت إيطاليا بالسعي لتجريم مهام البحث والإنقاذ الإنسانية.

قالت أطباء بلا حدود ومنظمة (إس.أو.إس ميديتيرانيه) التي تعمل معها إنهما تتبعان دائما الإجراءات المعتادة في التخلص من النفايات بعد رحلات البحث عن المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

قالت كارلين كليغر مديرة برنامج الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في بيان "هذا جهد متطرف ومقلق لمنع جميع تكاليف نشاطنا للبحث والإنقاذ في البحر".

ناشدت منظمة (إس.أو.إس ميديتيرانيه) فرنسا "بالتحلي بضبط النفس" في مواجهة التحقيق الإيطالي.

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