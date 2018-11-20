زعيم حزب تركي: ما الفرق بين النظام السعودي وعقلية أسامة بن لادن؟

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجة لي، الإثنين، إن السعودية لم تكشف عن المسؤولين عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي لأن هذا "لا يخدم مصالحها".
تصريحات بهجة لي، خلال اجتماع كتلته الحزبية بالبرلمان التركي:
- حتى لو غطت وتسترت السعودية على قضية خاشقجي فإن القضية ستخرج للعلن.
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المسؤولون السعوديون يختلقون الذرائع، يرتكبون أخطاء وراء أخطاء بسبب الارتباك الناجم عن شعورهم بالذنب، المجني عليه والمشتكي واضحان، وساحة الجريمة معلومة.
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من خنق خاشقجي وقطع جسده وأذابه بالأسيد معروفون ومن ساق الجناة إلى فعلتهم واضح.
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القتلى السعوديون دخلوا تركيا بأدوات الجريمة برفقة خبير الطب الشرعي وكانوا على العلن جزءا من خطة وحشية.
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إنّ كان المرحوم خاشقجي قد ارتكب جرما ما ألا ينبغي أن يمثل أمام المحكمة؟
- كيف يعقل أن تتبع دولة من المفترض أن لها سيادة على الأراضي المقدسة أساليب الإرهابيين؟.
- ما الفرق بين النظام السعودي وعقلية أسامة بن لادن؟.
- قضية خاشقجي "تحولت إلى مسألة دولية وفتحت معها صندوق العجائب" وفق وصفه.
خلفية:
- وسائل إعلام أمريكية عدة بالإضافة إلى وكالة "رويترز" نشرت تقارير عن نتائج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي ايه) مطلع الأسبوع الحالي في قضية جمال خاشقجي، ربطت الحاكم الفعلي للسعودية بشكل مباشر، ولي العهد محمد بن سلمان، بقتل خاشقجي وهو ما يتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بأنه لا صلة لولي العهد بما حدث.
- النتائج التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أثارت غضبا دوليا تجاه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
- خاشقجي، الذي كان كاتبا في صحيفة واشنطن بوست وكان مقربا من الأسرة الحاكمة في السعودية قبل أن ينتقد ولي العهد في الآونة الأخيرة، قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- في الأسبوع الماضي وبعد تقديم عدة تفسيرات متناقضة بشأن اختفاء خاشقجي، قالت الرياض إنه قُتل وقُطعت جثته عندما فشلت "المفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى المستويات في السلطة السعودية، لكنه نفى تورط العاهل السعودي الملك سلمان في هذه القضية.
- أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي يطالبون وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالكشف عن تقريرها حول مقتل جمال خاشقجي للعلن.