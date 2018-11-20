زعيم حزب تركي: ما الفرق بين النظام السعودي وعقلية أسامة بن لادن؟

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجة لي، الإثنين، إن السعودية لم تكشف عن المسؤولين عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي لأن هذا "لا يخدم مصالحها".

تصريحات بهجة لي، خلال اجتماع كتلته الحزبية بالبرلمان التركي:

حتى لو غطت وتسترت السعودية على قضية خاشقجي فإن القضية ستخرج للعلن.

المسؤولون السعوديون يختلقون الذرائع، يرتكبون أخطاء وراء أخطاء بسبب الارتباك الناجم عن شعورهم بالذنب، المجني عليه والمشتكي واضحان، وساحة الجريمة معلومة.

من خنق خاشقجي وقطع جسده وأذابه بالأسيد معروفون ومن ساق الجناة إلى فعلتهم واضح.

القتلى السعوديون دخلوا تركيا بأدوات الجريمة برفقة خبير الطب الشرعي وكانوا على العلن جزءا من خطة وحشية.

إنّ كان المرحوم خاشقجي قد ارتكب جرما ما ألا ينبغي أن يمثل أمام المحكمة؟

كيف يعقل أن تتبع دولة من المفترض أن لها سيادة على الأراضي المقدسة أساليب الإرهابيين؟.

ما الفرق بين النظام السعودي وعقلية أسامة بن لادن؟.

قضية خاشقجي "تحولت إلى مسألة دولية وفتحت معها صندوق العجائب" وفق وصفه.

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