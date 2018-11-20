رويترز: تحرك داخل الأسرة السعودية لمنع بن سلمان من تولي العرش

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن ثلاثة مصادر وصفتها بالقريبة من البلاط الملكي السعودي أن أفرادا من العائلة الحاكمة يسعون لمنع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من تولي العرش.

أبرز ما ورد في تقرير رويترز:

عشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود يريدون أن يروا تغييرا في خط الخلافة على رأس الهرم.

هؤلاء لن يتصرفوا، بينما لا يزال الملك سلمان البالغ من العمر 82 عاما، على قيد الحياة.

أولئك الأمراء يعرفون أن العاهل السعودي لن ينقلب على ولده الذي سمته الوكالة بالمفضل لدى أبيه.

الأمراء يناقشون في المقابل أن يعتلي أحمد بن عبد العزيز، الأخ الشقيق للملك سلمان، العرش بدلا من ابن أخيه الأمير محمد بن سلمان.

مسؤولون أمريكيون كبار أوضحوا لمستشارين سعوديين أنهم سيدعمون الأمير أحمد بن عبد العزيز كخليفة محتمل للملك سلمان.

الأمير أحمد بن عبد العزيز، سيحصل على دعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

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