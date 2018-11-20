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سياسة|إسرائيل

رئيس القائمة العربية المشتركة بالكنيست يسخر من ليبرمان

د. أيمن عودة "يمين", أفيغدور ليبرمان "يسار"
د. أيمن عودة "يمين", أفيغدور ليبرمان "يسار"
20/11/2018

نشر رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، صورة تجمعه بوزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، بعد استقالته من منصبه وعودته لعمله السابق كعضو بالكنيست.

والتقط عودة الصورة من داخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بينما يجلس ليبرمان إلى جانبه.

ونشر عودة الصورة على حسابيه في فيسبوك وتويتر، أمس، وعلق قائلًا "سعدت جدًا باستقالة ليبرمان، ولكن النتيجة كانت أن وضعوه جنبي، للأسف الشديد!".

وأضاف عودة "سأقدم طلبًا لرئاسة الكنيست بإبعاده عني"، معقبًا "كومة حجار ولا هالجار!".

وأيمن عادل عودة من مدينة حيفا، اختير رئيسا للقائمة العربية اليهودية المشتركة لانتخابات الكنيست العشرين، وتمثل "القائمة المشتركة" فلسطينيي 48 واليهود الديمقراطيين والمهمشين. 

وأعلن ليبرمان استقالته، الأربعاء الماضي، من منصبه كوزير لجيش الاحتلال، تعبيرًا عن رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في غزة، الذي توصلت إليه حكومة بنيامين نتنياهو.

وفور قبول الحكومة الإسرائيلية استقالته، عاد ليبرمان ليشغل منصب عضو في الكنيست وفقًا للقانون، ويحل ليبرمان مكان عضو الكنيست يوليا ملينوبسكس التي كانت قد دخلت مكان ليبرمان عام 2016 عندما تم تعيينه وزيرًا للجيش، وفق الإعلام الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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