بومبيو عن قضية خاشقجي: المصالح الأمريكية فوق كل اعتبار

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه بحث قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

أبرز تصريحات بومبيو

أمريكا ملتزمة بتبني سياسات تعزز الأمن القومي الأمريكي ومنها ما يتعلق بالسعودية.

نحن ملتزمون بوضع المصالح القومية الأمريكية فوق كل اعتبار.

هناك المزيد من الحقائق التي ستظهر بملف جمال خاشقجي.

نبحث عن الحقيقة فيما يتعلق بمعرفة ما حدث لجمال خاشقجي.

ترمب سيستمر في التشبث بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية وهذه شراكة تاريخية.

نأمل في أن تسدد السعودية مدفوعاتها المتعلقة بالعقود الدفاعية في الموعد المناسب.

تصريحات ترمب

من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة قتل خاشقجي وربما لا.

إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء العقود العسكرية مع السعودية، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين.

البيت الأبيض