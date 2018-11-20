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سياسة

بومبيو عن قضية خاشقجي: المصالح الأمريكية فوق كل اعتبار

بومبيو: أمريكا ملتزمة بتبني سياسات تعزز الأمن القومي الأمريكي ومنها ما يتعلق بالسعودية
بومبيو: أمريكا ملتزمة بتبني سياسات تعزز الأمن القومي الأمريكي ومنها ما يتعلق بالسعودية
20/11/2018

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه بحث قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

أبرز تصريحات بومبيو
  • أمريكا ملتزمة بتبني سياسات تعزز الأمن القومي الأمريكي ومنها ما يتعلق بالسعودية.
  • نحن ملتزمون بوضع المصالح القومية الأمريكية فوق كل اعتبار.
  • هناك المزيد من الحقائق التي ستظهر بملف جمال خاشقجي.
  • نبحث عن الحقيقة فيما يتعلق بمعرفة ما حدث لجمال خاشقجي.
  • ترمب سيستمر في التشبث بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية وهذه شراكة تاريخية.
  • نأمل في أن تسدد السعودية مدفوعاتها المتعلقة بالعقود الدفاعية في الموعد المناسب.
تصريحات ترمب
  • من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة قتل خاشقجي وربما لا.
  • إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء العقود العسكرية مع السعودية، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين.
البيت الأبيض
  • مقتل جمال خاشقجي جريمة لا تغتفر.
  • الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية.
  • بعد إجراء بحث مستقل أصبح لدينا الكثير من التفاصيل عن جريمة مقتل خاشقجي.
  • في كل الأحوال علاقتنا هي مع المملكة العربية السعودية.
  • من المحتمل ألا نتمكن أبداً من معرفة جميع الحقائق المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي.
  • الاستخبارات تواصل النظر في المعلومات ومن المحتمل أن ولي العهد كان على علم بمقتل خاشقجي وربما لا.
  • الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين.
المصدر : وكالات
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