بومبيو عن قضية خاشقجي: المصالح الأمريكية فوق كل اعتبار

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه بحث قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
أبرز تصريحات بومبيو
- أمريكا ملتزمة بتبني سياسات تعزز الأمن القومي الأمريكي ومنها ما يتعلق بالسعودية.
- نحن ملتزمون بوضع المصالح القومية الأمريكية فوق كل اعتبار.
- هناك المزيد من الحقائق التي ستظهر بملف جمال خاشقجي.
- نبحث عن الحقيقة فيما يتعلق بمعرفة ما حدث لجمال خاشقجي.
- ترمب سيستمر في التشبث بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية وهذه شراكة تاريخية.
- نأمل في أن تسدد السعودية مدفوعاتها المتعلقة بالعقود الدفاعية في الموعد المناسب.
تصريحات ترمب
- من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة قتل خاشقجي وربما لا.
- إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء العقود العسكرية مع السعودية، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين.
البيت الأبيض
- مقتل جمال خاشقجي جريمة لا تغتفر.
- الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية.
- بعد إجراء بحث مستقل أصبح لدينا الكثير من التفاصيل عن جريمة مقتل خاشقجي.
- في كل الأحوال علاقتنا هي مع المملكة العربية السعودية.
- من المحتمل ألا نتمكن أبداً من معرفة جميع الحقائق المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي.
- الاستخبارات تواصل النظر في المعلومات ومن المحتمل أن ولي العهد كان على علم بمقتل خاشقجي وربما لا.
- الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين.