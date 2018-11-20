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سياسة|إسرائيل

بعد عُمان.. نتنياهو يجري اتصالات لزيارة دولة عربية أخرى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
20/11/2018

قالت هيئة البث الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات متطورة مع دولة عربية لا تقيم بلاده معها علاقات دبلوماسية من أجل زيارتها، أسوة بسلطنة عمان التي حل بها مؤخرا.

التفاصيل بحسب ما أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (رسمية):
  • بعد نحو 3 أسابيع من زيارته إلى سلطنة عُمان، يجري نتنياهو في هذه الأثناء، اتصالات متطورة مع دولة عربية أخرى، لا تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية علنية، للتنسيق معها لزيارة أراضيها.
  • لم تذكر الهيئة اسم الدولة العربية لكنها أشارت إلى أنّ المحادثات بشأن الزيارة لم تنضج بعد.
  • مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التعليق على ذلك، أو إعطاء أي معلومات إضافية.
  • منذ زيارة نتنياهو وزوجته إلى مسقط، وهو يعتزم زيارة بلد عربي آخر.
خلفية:
  • باستثناء مصر والأردن، لا تقيم بقية الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.
  • في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قام نتنياهو بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاما.
  • اتجه مؤخرا عدد من الدول العربية خاصة في الخليج إلى التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات مع دولة الاحتلال، في ظل رفض شعبي.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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